​Il Toro supera l'ostacolo Sassuolo con una prova di forza e maturità, centrando una rimonta che consolida la posizione in classifica e conferma la bontà del lavoro svolto negli ultimi mesi. Il 2-1 finale riflette l'andamento di una gara che i granata hanno saputo raddrizzare con pazienza e organizzazione, nonostante un avvio in salita e tanta sfortuna sotto porta.

La cronaca e il duello con i legni

​La partita non era iniziata nel migliore dei modi per la formazione di casa, costretta a rincorrere dopo lo svantaggio iniziale (0-1). La reazione del Torino è stata però immediata e veemente, infrangendosi tuttavia contro i legni della porta avversaria per ben tre volte. L'episodio più clamoroso ha visto protagonista il giovane Njie: il suo colpo di testa ha colpito la traversa, è rimbalzato sulla linea di porta e ha impattato nuovamente sul montante superiore, in una sequenza che sembrava condannare i granata a una serata stregata.

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​Simeone e Pedersen: la forza del gioco aereo

​La rimonta si è concretizzata grazie alla precisione nel gioco aereo, con due reti che portano firme diverse ma altrettanto significative. Il pareggio è arrivato grazie a Giovanni Simeone, al suo 11° gol stagionale. L'attaccante argentino sta vivendo un momento di forma straordinario sotto la gestione D'Aversa, avendo messo a segno 6 reti nelle ultime 10 partite.

​Il gol vittoria è stato invece siglato da Marcus Pedersen, al suo primo centro assoluto in Serie A. La rete del difensore sottolinea l'importanza degli inserimenti dei "quinti" nel sistema tattico di D'Aversa e la capacità della squadra di trovare soluzioni offensive differenti.

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​I numeri della gestione D'Aversa

​Il successo contro il Sassuolo permette al Torino di salire a quota 44 punti, un bottino che, pur non consentendo squilli, testimonia la continuità di rendimento del gruppo. Nelle ultime 10 giornate, il bilancio è sicuramente positivo, con 5 vittorie, ​2 pareggi e ​3 sconfitte ed una media realizzativa di 1,6 gol a partita.

​Un ruolo chiave nella vittoria di venerdì scorso è stato giocato dalla gestione dei cambi. Gli ingressi di Zapata, Pedersen e Ilkhan hanno dato nuova linfa alla manovra, permettendo alla squadra di mantenere alta la pressione e di ribaltare il risultato nel momento decisivo del match.

​Con questa vittoria, dopo la pessima figura di Udine subito prima del 4 maggio a Superga, il Toro conferma di essere una squadra solida e difficile da affrontare, capace di gestire i momenti di difficoltà senza perdere la bussola tattica. Chissà che proprio l'emozione di stare al cospetto degli Invincibili e l'onta dei fischi della folla granata non abbiano fatto scattare qualcosa. In ogni caso, il percorso intrapreso da D'Aversa continua a dare frutti concreti, portando i granata agli ultimi due match: il prossimo a Cagliari e il derby in casa all'ultima giornata, con lo stadio Grande Torino finalmente pieno.

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Manager, docente Luiss, esperto di comunicazione e Public Affairs, giornalista pubblicista col cuore granata. Michelangelo Suigo è un orgoglioso e genuino tifoso granata.

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