Archiviata la pausa per le nazionali, il Torino Primavera di Francesco Baldini torna al Robaldo con l’imperativo di invertire subito la rotta. Lunedì 23 novembre, con calcio d'inizio alle ore 17, i granata ospiteranno il Bologna in un posticipo dal peso specifico enorme. Il Toro arriva all'appuntamento con la voglia di riscattare il pesante 4-1 incassato in trasferta contro il Parma prima dello stop: un passo falso che ha inchiodato la squadra al diciottesimo posto a quota 10 punti, in piena zona playout, con quattro lunghezze di margine sulla retrocessione diretta e otto di ritardo dal treno playoff. Per riaccendere la scintilla, Baldini potrà però contare sulla carica dei ragazzi rientrati dagli impegni internazionali: da Ballanti, sempre titolare nelle tre sfide disputate con l'Under 19, fino a Conzato — fresco di esordio con l'Under 20 — passando per Tonica e Kugyela, pronti a mettere il loro entusiasmo al servizio del gruppo.

Toro Primavera, missione svolta: al Robaldo arriva il Bologna per scacciare la crisi

Di fronte ci sarà un Bologna lanciato e privo di mezze misure. La formazione guidata da Stefano Morrone viaggia infatti in piena zona playoff a quota 18 punti — appaiata a Lazio ed Empoli ma davanti ad entrambe per via della migliore differenza reti — ed è reduce dal netto 3-0 casalingo inflitto al Monza. In queste prime dieci giornate i rossoblù non hanno mai pareggiato, raccogliendo sei successi e quattro sconfitte: un dato che incoraggia il Toro riguarda proprio il rendimento esterno degli emiliani, caduti lontano da casa in tre occasioni su quattro (contro Sassuolo, Parma e Lecce) ed anche piuttosto rovinosamente, incassando ben 13 gol.

Torino-Bologna Primavera, vietato sbagliare: al Robaldo incrocio tra attacchi e difese ballerine

Lo storico recente racconta di incroci sempre spigolosi. Nella passata stagione il Bologna si impose ad Orbassano per 2-1, mentre il ritorno in Emilia si chiuse sull'1-1 grazie al sigillo di Pellini. L'ultima vittoria casalinga del Torino risale invece all'andata del campionato 2024/25: in quell'occasione i granata di Felice Tufano vinsero 1-0 con la rete decisiva di Tommaso Gabellini, al termine di una gara incandescente a dir poco, culminata al 90' con un parapiglia che costò l'espulsione allo stesso attaccante. A rendere ancora più imprevedibile il match di lunedì c'è infine una curiosità statistica: sia Torino che Bologna hanno incassato ben 22 reti in 10 partite, condividendo il primato negativo delle peggiori difese del torneo alle spalle soltanto di Albinoleffe (26), Monza (24) e Cagliari (23).