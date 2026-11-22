Come sono andati i giocatori del Torino al Fantacalcio in questa giornata? Vediamo i voti dei pagellisti per la dodicesima giornata di Serie A
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NAPOLI-TORINO: I VOTI AL FANTACALCIO
Sconfitta con merito, ma non senza aver portato a termine una valida prestazione. Il Torino esce con rammarico dalla gara del Maradona, lasciando i tre punti al Napoli. Vediamo i voti assegnati dai pagellisti al Fantacalcio per Napoli-Torino.
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