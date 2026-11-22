Novanta minuti di trincea, nervi tesi e occasioni sprecate: tra il Torino Under 18 di Leardi e l’Inter di Dellafiore va in scena una battaglia conclusa a reti inviolate che profuma di impresa sfiorata. Sotto un cielo minaccioso e su un campo reso pesante dal maltempo, i granata offrono una prova di compattezza e maturità. Dopo aver retto l'urto iniziale ed essere stati salvati da un intervento prodigioso di Salaroglio nella prima frazione, i ragazzi di Leardi cambiano volto nella ripresa: alzando il baricentro e mordendo ogni pallone, il Toro ha messo più volte in difficoltà i nerazzurri, sfiorando ripetutamente il colpaccio prima di resistere all'assalto finale in un clima incandescente.

Torino-Inter, le scelte: quattro cambi rispetto alla vittoria di Bologna

Primo tempo: Russo il più pericoloso, miracolo di Salaroglio

Secondo tempo: Boulifi sfiora l’1-0, clima incandescente al Robaldo

Il tabellino

Per affrontare i nerazzurri guidati da Dellafiore, il tecnico granata Riccardo Leardi apporta quattro novità sostanziali all'undici titolare rispetto all'ultima trasferta di Bologna. Solito 4-3-3, tra i pali viene confermato Salaroglio. Il primo cambiamento si registra nel pacchetto arretrato, dove Befani agisce come terzino sinistro al posto di Alexandre, completando una difesa a quattro formata anche da Zaghini, Pierro e dal capitano Piano. La cerniera di centrocampo viene quasi interamente rinnovata: al fianco di Cigaina, Leardi inserisce dal primo minuto Ramondetti e Mukherjee. Novità anche nel tridente d'attacco, dove la scelta ricade su Russo dal 1' come perno centrale al posto di Black, completando il reparto con Malidor a destra e Rivas Correa a sinistra.Il sipario sulla sfida tra il Torino Under 18 di Riccardo Leardi e l'Inter si alza con qualche minuto di ritardo, rallentato da un meteo leggermente tempestoso. Al fischio d'inizio, però, la temperatura agonistica schizza alle stelle: la gara si accende subito. L'Inter prova a prendere in mano le redini del gioco spingendosi in avanti con pericolosità, ma la retroguardia granata si fa trovare pronta. Nel primo quarto d’ora i granata si affidano alle sgasate di Rivas sulla corsia mancina e al perno Russo per dare ampiezza alla manovra. È proprio su questo duo che il Torino costruisce due buone occasioni per sbloccare l'incontro: in entrambe le occasioni è Russo a tentare la sortita in area ma trovando un attento Costante, bravo a leggere in anticipo la giocata e a bloccare la sfera. Nonostante un’azione personale di Malidor che al 25’ prova la percussione in area senza impensierire troppo la retroguardia avversaria, è l'Inter a tenere in mano il pallino del gioco e a dettare i ritmi della sfida. La pressione nerazzurra sfocia al 33' nell'occasione più limpida del primo tempo: Owusu Baah sbuca completamente solo nel cuore dell'area piccola e impatta di testa a colpo sicuro, ma non riesce ad angolare la traiettoria e sbatte contro i riflessi di Salaroglio, autore di un miracolo che salva i granata. Il finale di primo tempo, invece, vede i granata molto più pericolosi. Al 40' la retroguardia dell'Inter commette una leggerezza con Russo che si avventa sulla sfera e si proietta verso la porta avversaria, allungandosi però troppo il pallone e perdendo l'attimo giusto per colpire. Passano appena tre minuti ed è ancora Russo il protagonista assoluto: l'attaccante granata scaglia una conclusione secca di destro da centro area, ma la difesa nerazzurra si fa trovare pronta murando il tiro.Leardi sceglie subito di mettere mano alla formazione all'intervallo: fuori Cigaina e dentro Boulifi a centrocampo. Il Torino rientra dagli spogliatoi con un atteggiamento più aggressivo e impavido: al 53’ subito una doppia chance per il Toro che prima con Boulifi e poi con Malidor ha la chance di stappare la partita, murate entrambe dalla difesa avversaria. Tre minuti dopo il neo entrato ha di nuovo la palla dell’1-0 ma Costante si fa trovare pronto, deviando in angolo la conclusione da dentro l’area del numero 16. Al 64’ Leardi decide di ridisegnare il reparto offensivo con un triplo cambio: dentro Materazzi, Marangon e Antonelli al posto di Russo, Ramondetti e Rivas Correa. Le forze fresche inserite da Leardi danno subito la scossa sperata: nel giro di due minuti il Torino costruisce una doppia palla gol. Prima Malidor lascia partire un mancino velenoso ad incrociare trovando però la risposta del portiere nerazzurro che devia in calcio d'angolo; poi il cross dalla bandierina pesca al centro dell'area Pierro, che prende il tempo a tutti ma la sfera si alza sopra la traversa. All'81' arriva un’altra mossa tattica dalla panchina di Leardi che inserisce Pagliano al posto di Malidor. Il finale si fa rovente: si registrano attimi di forte tensione e nervosismo sia tra i giocatori sul rettangolo verde che sugli spalti. Nel clima elettrico degli ultimi minuti è l'Inter che provare ad approfittare del caos riversandosi nella metà campo granata. Al 94' Leardi si gioca Houser al posto di Befani. Dopo appena un giro d’orologio il direttore di gara fischia la fine del match condita da altre tensioni e nervosismo. Per il Toro è il quarto risultato utile consecutivo.

TORINO: Salaroglio, Zaghini, Befani (94’ Houser) Pierro, Piano (C); Cigaina (45’ Boulifi) Ramondetti (64’ Materazzi) Mukherjee; Russo (64’ Marangon), Malidor (81’ Pagliano), Rivas Correa (64’ Antonelli). A disposizione: Boerleider, Burg, Nebbia. Allenatore: Leardi.

INTER: Costante, Benatti, Slatina, Nese, Puricelli, Lucarelli, Limido (C), Kartelo, Strand, Owusu Baah, Menegazzo. A disposizione: Locatelli, Bettelli, Morosi, Cassini, Matarrese, Cattaneo, Salviato. Allenatore: Dellafiore.

Ammoniti: 48’ Lucarelli (I), 72’ Befani (T)