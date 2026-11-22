Guerra civile

di Fabrizio Sinisi dalla Pharsalia di Lucano

Regia di Andrea De Rosa

con Flavio Capuzzo Dolcetta, Francesca Cutolo, Michelangelo Dalisi, Daniele Russo, Giuseppe Sartori

Teatro Astra (via Rosolino Pilo, 6 Torino) fino al 29 novembre 2026

La guerra civile si annida nelle coscienze e travalica le epoche: quella che ci viene raccontata nello spettacolo in scena in questi giorni all'Astra è stata combattuta dagli eserciti di Cesare e Pompeo (mirabilmente interpretati da Daniele Russo e Giuseppe Sartori), uomini dall'ambizione smisurata, accecati dal desiderio di eternarsi in un vortice di guerra che utilizzano per i loro scopi, arrivando ad amarla.

Fabrizio Sinisi, nel suo testo, supera quella vicenda e racconta la Guerra, contaminando l'opera di Lucano con brandelli di altre storie e di altre epoche, con Shakespeare, Kubrick e perfino con le farneticazioni di chi vorrebbe fare della striscia di Gaza una riviera per miliardari. Il regista e il drammaturgo fondono le infinite battaglie, per dirla con De André e Álvaro Mutis, trasformandole in'unica definitiva devastazione.

Portano a compimento in chiave moderna l'opera che Lucano non riuscì a terminare: la Pharsalia è infatti un poema epico incompiuto, perché il poeta pagò con la vita la colpa di aver perso il favore di Nerone. Fu costretto a darsi la morte a soli venticinque anni.

L'allestimento è fuori dal tempo: su una scena spoglia (vi rimando alla foto, credito di Andrea Macchia, per concessione TPE Teatro Astra), all'interno di un teatro esso stesso ferito, che sembra rimandare a lesioni inferte da un conflitto, cinque personaggi, che indossano abiti moderni e imbracciano armi da fuoco, in un crescendo di suoni distorti e voci a tratti assordanti, incarnano i protagonisti della guerra civile che insanguinò Roma a partire dall'anno 49 a.C., quando Cesare varcò in armi con gesto sacrilego il Rubicone.

La scrittura è scabra e violenta. Quando ai protagonisti della Storia si toglie la retorica del vincitore li si trasforma in miserabili sanguinari, affamati di gloria e potere a scapito delle vittime. Emblematico il progetto di Pompeo che, per glorificare le vittorie ottenute nel mondo, aveva costruito in proprio onore un teatro tanto sontuoso da non avere uguali, eternando se stesso in una statuta colossale, sovrastante quelle pur gigantesche delle nazioni da lui sottomesse.

Storia antica quella narrata nella Pharsalia, eppure terribilmente moderna, attuale in ogni epoca perché, a privarla del manto della propaganda che trasforma i massacri in scontri epici e i capi, sozzi di sangue, in eroi sfolgoranti, resta soltanto il gioco degli interessi, l'ambizione di concentrare tutto in una sola mano.

La guerra civile, che contrappone i fratelli ai fratelli, è l'apoteosi della guerra: esaspera la crudeltà, in un gioco di specchi deformanti che rende il mostro ancora più intollerabile. Incrina le coscienze, si nutre delle convinzioni che rendono accettabili gli abomini e li trasformano in leggi. E' la più incivile di tutte le guerre incivili. Lascia solo polvere: del superbo teatro di Pompeo rimangono rare vestigia, eppure quante vite è costato, poveri corpi trasformati in sabbia del deserto come tutti i morti in guerra, recita un passaggio del testo.

Vestire le proprie truppe dell'abito di chi ha ragione e spersonalizzarle, trasformandole in macchine della morte, è l'arma dei grandi strateghi. Ma sono davvero nemici, quelli individuati dal Potere?"Perché?", si chiedono ossessivamente i personaggi del dramma, perché tutto questo dolore? Perfino nelle cose normali, perfino nel nostro povero tifo calcistico bisogna stare attenti a "sentirsi nel giusto", per non trasformare chi la pensa diversamente in nemico da eliminare.

Ecco l'origine delle guerre: l'irresponsabile addormentamento delle coscienze nelle proprie certezze. Francisco Goya intitolò una celebre acquaforte Il sonno della ragione genera mostri. Cerchiamo dunque di restare svegli.