Toro News
Foto di Marco P.L. Bernardi

Marco P.L. Bernardi

Columnist

In Toro News con la rubrica “Lasciarci le penne”. Autore di gialli, ha vinto l’edizione 2020 di GialloFestival.

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Tra magliette stinte e denti saltati

M. P. Bernardi

Torna un nuovo episodio di "Lasciarci le Penne", la rubrica su Toro News di Marco Bernardi: "Il passaggio tra le malefatte del Toro a Genova e la sfida epica tra Stati Uniti e Canada è stato…

Torino FC v Genoa CFC - Serie A

Il Bivio

M. P. Bernardi

Torna "Lasciarci le penne", la rubrica su Toro News di Marco Bernardi

NUOVE RUBRICHE TORONEWS (3)

L'urlo muto della Maratona

M. P. Bernardi

Torna "Lasciarci le penne", la rubrica su Toro News di Marco Bernardi, con "La voce del silenzio": "Mi ha fatto pensare allo sciopero della Maratona e al senso di vuoto innaturale che riempie…

NUOVE RUBRICHE TORONEWS (5)

Rubrica in sciopero

M. P. Bernardi

"Lasciarci le penne", la rubrica su Toro News di Marco Bernardi, è in "Sciopero!"

NUOVE RUBRICHE TORONEWS (3)

Toro, svegliamoci prima che sia tardi!

M. P. Bernardi

Torna "Lasciarci le penne", la rubrica su Toro News di Marco Bernardi: "Non mi aspetto che il Toro carichi sempre a testa bassa come è riuscito a fare lo scorso 13 gennaio a Roma. Però..."

AS Roma v Torino FC - Coppa Italia

Chiamatemi Nostradamus

M. P. Bernardi

Torna "Lasciarci le penne", di Marco Bernardi: "Ho visto il Toro giocare una gara da Toro. Ed è una notizia"

NUOVE RUBRICHE TORONEWS (1)

Toro Seduto aveva capito tutto

M. P. Bernardi

Torna "Lasciarci le penne", la rubrica su Toro News di Marco Bernardi: "Nemmeno quarantotto ore erano trascorse dai fantastici dieci minuti contro il Verona che già si tentava di attaccargli il…

RUBRICHE TORONEWS (12)

Se la sfiga s'inceppa mancano le parole

M. P. Bernardi

Nuovo appuntamento con "Lasciarci le penne", la rubrica di Marco Bernardi: "Segno del destino? Regalo di Natale? Influssi astrali favorevoli al ritornante Petrachi? Più probabilmente un colpo di…

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Il Grande Torino e la Notte di Natale

M. P. Bernardi

Nuovo appuntamento con "Lasciarci le penne", la rubrica di Marco Bernardi: "Noi del Toro siamo gente che sa vedere"

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Il resto è silenzio (tre anni dopo)

M. P. Bernardi

Nuovo appuntamento con "Lasciarci le penne", la rubrica di Marco Bernardi: "Non cambia niente: un articolo vecchio pare scritto oggi. Siamo vittime di un maleficio che ci ha paralizzati nel sonno"

Bernardi

Il Toro e il Tenco, roba per intenditori

M. P. Bernardi

Torna "Lasciarci le penne", la rubrica su Toro News di Marco Bernardi: "Il Toro è così: musica per intenditori, talvolta amara, ma vitale e rivitalizzante"

RUBRICHE TORONEWS (24)

Artissima e il Toro

M. P. Bernardi

Torna "Lasciarci le penne", la rubrica su Toro News di Marco Bernardi: "Non è la prima volta che devo rinunciare al Toro per seguire una mostra d'arte..."

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Come costruire una macchina del tempo

M. P. Bernardi

Torna "Lasciarci le penne", la rubrica su Toro News di Marco Bernardi: "Anche se non ci siamo mai conosciuti o se siamo cresciuti in periodi diversi, siamo stati bambini insieme"

RUBRICHE TORONEWS

Einstein e il tempo di recupero

M. P. Bernardi

Nuovo appuntamento con "Lasciarci le penne", la rubrica su Toro News di Marco Bernardi: "Quando quattro minuti diventano molto relativi: il tempo è relativo..."

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Un salutare scapaccione

M. P. Bernardi

Torna "Lasciarci le penne", la rubrica di Marco Bernardi: "Di luoghi comuni il mondo del calcio è colmo. Uno dei più abusati..."

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Il sadico piacere della goleada

M. P. Bernardi

Torna "Lasciarci le penne" di Marco Bernardi: "Maramaldeggiare una volta ogni tanto è bello"

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La Babele del nostro calcio

M. P. Bernardi

Torna "Lasciarci le penne", di Marco BernardI: "Uno dei brani storici di Bennato critica la volontà dell'uomo contemporaneo..."

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Ciò che non siamo

M. P. Bernardi

Nuovo appuntamento con “Lasciarci le penne", la rubrica su Toro News di Marco Bernardi

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Un armadillo granata

M. P. Bernardi

Torna un nuovo episodio della rubrica "Lasciarci le penne", di Marco Bernardi

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La consistenza del mito

M. P. Bernardi

I ricordi di Italia-Brasile 3-2 si mescolano a quelli del Derby del marzo 1983: stesso risultato per due miracoli

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Il vento e il castello fantasma di Lucera

M. P. Bernardi

Nuovo appuntamento con "Lasciarci le penne", la rubrica su Toro News di Marco P.L. Bernardi: "In attesa di rivedere il Toro, nalla mai sopita speranza che si decida a ritornare a fare il Toro,…

RUBRICHE TORONEWS

Tratteniamo con le unghie le vibrazioni granata

M. P. Bernardi

Nuovo appuntamento con "Lasciarci le penne", la rubrica su Toro News di Marco P.L. Bernardi: "L'undici giugno scorso se n'è andato Brian Wilson, fondatore e visionario leader dei Beach Boys, alfieri…

RUBRICHE TORONEWS

Gatti randagi nella notte del web

M. P. Bernardi

Nuovo appuntamento con "Lasciarci le penne", la rubrica su Toro News di Marco P.L. Bernardi: "Scelgo questo brano, per fare gli auguri a Toro News per i suoi vent'anni..."

RUBRICHE TORONEWS (2)

Incontrare Pupi e il capitano Achab al Salone

M. P. Bernardi

Torna un nuovo episodio di "Lasciarci le penne", la rubrica su Toro News di Marco Bernardi: "Poi, nella miriade di persone e personaggi, quasi a sorpresa ti capita di trovarti al cospetto di Paolo…

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L'oppio calcistico

M. P. Bernardi

"Erano tempi, erano bei tempi, quelli là. E' vero... Ma da allora, che noia ragazzi!"