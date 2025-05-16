Tra magliette stinte e denti saltati M. P. Bernardi Marco P.L. Bernardi 27 febbraio - 21:18 27 febbraio

Torna un nuovo episodio di "Lasciarci le Penne", la rubrica su Toro News di Marco Bernardi: "Il passaggio tra le malefatte del Toro a Genova e la sfida epica tra Stati Uniti e Canada è stato…