Un altro giorno è andato

Francesco Guccini

da L'isola non trovata - 1970 EMI

Un altro giorno è andato, la sua musica ha finito, cantava Francesco Guccini, raccontando il nonsense inevitabile e ansioso del succedersi degli eventi e il passare inesorabile del tempo. La musica è vivace, adatta a trascinare il pubblico dei leggendari concerti fiume del cantautore emiliano. Così la canzone, uscita in sordina nel 1968 come lato B di un 45 giri, viene prima riproposta un paio di anni dopo all'interno del 33 giri L'isola non trovata, per poi diventare, nel tempo, uno dei brani più significativi del Maestrone.

A ogni fine di Campionato mi torna in mente, specchio di quelle giornate trascorse e già sul punto di entrare nell'oblio. Le delusioni, le speranze, la rabbia, la gioia, la tensione: mille momenti pronti per essere chiusi nella scatola dei ricordi destinata alla soffitta della nostra mente. La grande eccezione sarebbe stata un derby all'ultima giornata, emozione presto cancellata da un prologo disastroso segnato dall'assalto bianconero ai tifosi granata, dagli scontri, dalle cariche e da un ferito rimasto sull'asfalto. Il tutto in una tiepida e sonnolenta domenica sera di fine maggio.

La partita viene ritardata, la notte cala e infine ecco il match, trasformato in corollario, in evento superfluo che chiude una serata da dimenticare. Si disputa una gara di grande intensità, il Toro rimonta due goal: ci sarebbe di che comporre versi sull'epica caparbietà dei nostri pedatori. Invece rimane poco o niente di quel gioco, motore delle nostre passioni. Si parla di cronaca nera, di lesioni gravi cagionate da un qualcuno. Nel momento in cui scrivo, sembra che il colpevole non sia un tifoso granata. Se confermata, questa sarebbe l'unica buona notizia in tanto squallore. Per il resto Un altro campionato è finito e aggiungerei meno male, considerato l'assurdo epilogo.

MARCO P.L. BERNARDI – Lasciarci le penne Autore di gialli, con "Cocktail d'anime per l'avvocato Alfieri" ha vinto l'edizione 2020 di GialloFestival. Marco P.L. Bernardi condivide con il protagonista dei suoi romanzi l'antica passione per il Toro e l'amore per la letteratura e la canzone d'autore. Nel marzo del 2023 è uscito il suo nuovo noir a forti tinte granata "Giallo profumo di limoni. L'avvocato Alfieri in un nuovo caso tra Torino e Sanremo" (Fratelli Frilli Editori).