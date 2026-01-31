Rubrica in sciopero

"Lasciarci le penne", la rubrica su Toro News di Marco Bernardi, è in "Sciopero!"

Marco P.L. Bernardi Columnist 31 gennaio 2026 (modifica il 31 gennaio 2026 | 06:22)

Sciopero!

Stormy Six

dall'album L'Unità 1972 First

Sciopero! è un brano degli Stormy Six tratto dal concept album L'unità, dedicato all'unità nazionale spogliata da ogni retorica e ad alcuni dei più crudi momenti di quella che, nel sud Italia, fu una guerra di annessione con tutti gli orrori che ne derivarono. Uno degli episodi terribili fu la carica che un contingente dei bersaglieri operò nei confronti degli operai del Reale Opificio di Pietrarsa che stavano scioperando, lasciando sul terreno quattro morti e diciassette feriti. Di questa strage, avvenuta il 6 agosto 1863, si parla poco. O non si parla proprio.

Il ricordo tributato a questa tragedia da parte del gruppo milanese, bandiera del rock impegnato, è quindi necessario e si unisce agli altri racconti che popolano il loro disco, a cominciare da quello narrato nella più celebre canzone del 33 giri, Pontelandolfo, dedicata alla sanguinosa rappresaglia che il Regio Esercito attuò nei confronti del paese campano dopo l'uccisione di quarantacinque soldati. Storie ordinarie di ordinaria follia guerresca, descrizioni di mostruosità assortite e dimenticate.

La rubrica di questa settimana mi ha permesso di parlarvi di questo bel disco, da scoprire o riscoprire. Ma non andrò oltre: per quel che riguarda il Toro, Lasciarci le penne è in sciopero. Dopo il triste spettacolo di sabato scorso non spenderò parole per commentare, non mi sforzerò di raccontare né di sdrammatizzare consuete delusioni. Per 149 volte vi ho parlato della nostra squadra; festeggerò la centocinquantesima puntata della rubrica con il silenzio.

Autore di gialli, con "Cocktail d'anime per l'avvocato Alfieri" ha vinto l'edizione 2020 di GialloFestival. Marco P.L. Bernardi condivide con il protagonista dei suoi romanzi l'antica passione per il Toro e l'amore per la letteratura e la canzone d'autore.

