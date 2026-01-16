Chiamatemi Nostradamus

Ho visto il Toro giocare una gara da Toro. Ed è una notizia. L'ho visto disputare con coraggio una delle più belle partite degli ultimi dieci anni. Ed è una seconda notizia. La partita di martedì contro la Roma ha ricordato altri eventi calcistici, ere geologiche fa, quando nessuna impresa ci era preclusa e nessun avversario, nemmeno il più blasonato, poteva prenderci sottogamba. Rivedere sprazzi di tremendismo è la terza, e migliore, notizia. Giocare una gara di Coppa Italia nella Capitale contro i Giallorossi riporta alla mente la partita che nel 1993 ci regalò l'ultimo alloro, quel 5 a 2 che non bastò agli avversari per strapparci il trofeo, nonostante un arbitro che decise di chiudere la carriera fischiandoci contro ben tre calci di rigore. Era il 19 giugno 1993 e con quella pesante sconfitta indolore si chiuse, di fatto, l'ultima epoca gloriosa.