Sulle colonne de La Stampa la notizia principale sul Torino riguarda la società granata. Come vi abbiamo anticipato ieri, il Sole 24 Ore ha svelato di una possibile vendita del Torino ad un fondo americano per circa 200 milioni complessivi. Nel ruolo di advisor, Bank of America ha lavorato sotto traccia per trovare potenziali compratori, su incarico affidatogli da Urbano Cairo. Il quotidiano analizza la situazione economica sotto la gestione del patron granata: "In questi 21 anni i suoi investimenti personali si aggirano intorno agli 80 milioni di euro, mentre l'ultimo bilancio del Toro si è chiuso con 13 milioni di perdite e 122 milioni di ricavi, grazie a 43 milioni di plusvalenze legate ai calciatori, con debiti complessivi per 160 milioni. Questo può pesare sulle valutazioni economiche generali, mentre la partita dello stadio può aumentare il valore del club". Il progetto del Toro con il Politecnico di un partenariato pubblico-privato per l'acquisizione, il rilancio e la riqualificazione dell'impianto comunale potrebbero un fattore molto attraente per eventuali investitori.

Maggiori dettagli nell'edizione odierna de La Stampa.