Il ritiro è ormai alle spalle, ma le storie che l'hanno attraversato restano. Pinzolo si è acceso di granata grazie a tante famiglie e a tanti appassionati del Toro che incentrano la loro vacanza per osservare da vicino la gestazione della squadra. Negli scorsi giorni Toro News vi ha portato alla scoperta della meravigliosa storia di Barbara e Adriano, sposi al Filadelfia, e poi vi ha raccontato il quarantesimo ritiro, dal 1986 a oggi, di Luca Trevisan. Vi ha anche fatto scoprire l'avventura di un'abbonata di Amburgo, la splendida Franziska. In questo eccezionale giro del mondo granata non poteva mancare il meridione d'Italia. La storia di oggi ha come protagonista Chiara Altimari, 18enne, prossima a iniziare il quinto anno al liceo linguistico. Chiara ha seguito il Torino a Pinzolo insieme alla famiglia sobbarcandosi mille (si avete letto bene: mille) chilometri in macchina. Viene da Coriano-Rossano (i più attenti avranno già sentito nominare questo comune in provincia di Cosenza, è quello dove è nato l'ex commissario tecnico della Nazionale azzurra Gennaro Gattuso).

"Ecco la mia canzone sul Toro"

"Punto sui giovani: Cacciamani, Luongo e Gabellini"

Si è presentata in ritiro con il taccuino in mano, ogni pagina riservata a un autografo dei giocatori in rosa. E poi cappellino e maglia del Toro per farsi immortalare con i suoi beniamini. Chiara ha abbinato la passione per il Torino con un altro suo grande amore: il canto. Compone poesie che diventano canzoni. E un componimento non poteva che essere dedicato al suo Toro: Il Torino FC è la squadra del mio cuore/ Non potevo chiedere altro che questa bella passione/ Non importa se vince, pareggia o perde/ Io, nel Toro, ci credo sempre!/ Andare allo stadio è un'esperienza meravigliosa/ Poi, con la Curva Maratona, è un'altra cosa/ Per non parlare del ritiro/ Vedere dal vivo i miei eroi è da capogiro!/ Importantissimo è il Grande Torino/ Signore e signori, ha fatto la storia/ Tutti i tifosi devono a esso un inchino/ tifare oggi il TORINO FC, per me, è una vittoria!/ Ma quanto è bello essere granata?/ Io mi sento onorata/ Cosa vuole dire la mia poesia?/ "Il Toro è la cosa più bella che ci sia!"."Non è stato il mio primo ritiro, è stato il terzo anno a Pinzolo - sottolinea la giovane tifosa granata -. Il ritiro del Toro è il punto di riferimento della mia estate. Punto molto sui giovani in questa stagione: Cacciamani, Luongo e Gabellini. Sono presenze molto importanti. Il mio hobby preferito è cantare e ho voluto dedicare una canzone al Torino perché è un club che insegna grandi valori. Scrivere di Toro mi permette di riflettere e spero che possa far emozionare gli altri, in un mondo sempre più attraversato da brutti valori. Condivido dunque la mia passione tra canto e Torino".