Ve l'avevamo già raccontata un paio di estati fa. Ma è giusto ribadirla l'eterna storia d'amore di Adriano, Barbara e il Toro. Il 21 settembre 2013 si sono sposati sotto la Curva Maratona. In questi tredici anni di matrimonio hanno alimentato il loro legame a suon di abbonamenti, trasferte e ritiri. Non sono mancati nemmeno a Pinzolo in questo 2026. Le vite di Adriano Franco e di Barbara Prampolini sono legate indissolubilmente al Toro e al calcio. Adrano, classe 1957, ha sottoscritto il suo primo abbonamento al Toro nella stagione che ha preceduto l’ultimo Scudetto. Ma Adriano non è un semplice tifoso: è a tutti gli effetti un fine uomo di calcio. È stato infatti allenatore nelle squadre dilettantistiche ed è stato anche presidente dell’A.C. Brandizzo per alcuni anni. Ed è stato proprio il calcio dilettantistico a far conoscere Adriano e Barbara. Lei è stata una tra le prime donne piemontesi ad avere il patentino della FIGC valido per il settore giovanile scolastico.

"Amiamo il Toro indipendentemente da come vada"

"Con il Toro i migliori anni della nostra vita"

"Di quel 21 settembre 2013 rimangono grandi emozioni - afferma Adriano -. Una data meravigliosa per me e lei, una data che abbiamo abbinato al nostro amato Toro. Lo amiamo indipendentemente da come vada, sempre e comunque". Per Adriano e Barbara quello di Pinzolo è stato il quattordicesimo ritiro consecutivo (Covid permettendo). "Finalmente vedo i ragazzi correre e uscire stremati dalla parte atletica - afferma Adriano -. Sono molto fiducioso, ma non faccio testo perché lo sono sempre. Il Toro è la nostra vita. Ci sono tanti giovani ma puntiamo tanto sui giovani. Speriamo che il mercato possa portarci qualcuno per rafforzare la squadra".Pensando alle memorabili note di Renato Zero, Barbara non ha dubbi nell'affermare che quelli con il Toro sono e resteranno per sempre "i migliori anni della nostra vita, la mia e di Adriano. Il Toro è tutto. Prendendoci in giro ci definiamo gli stalker del Toro perché dove c'è il granata, noi appariamo. Può essere la Prima Squadra, la Primavera o la squadra Pulcini". In effetti, l'affermazione di Barbara è stata supportata dai fatti. I due coniugi non hanno perso un allenamento a Pinzolo e si sono portati a Spiazzo per la seconda amichevole della Primavera mercoledì scorso. Tradotto: il Toro va seguito in ogni sua forma. Del resto non potrebbe essere altrimenti per i primi sposi della storia in curva Maratona. Quel giorno ben 200 invitati colorarono di granata la cerimonia. Fu una grande festa, seguita da un viaggio di nozze altrettanto sui geniris. "Sapete dove andammo? A Bologna per vedere la partita, vincemmo 1-0 grazie al gol di Bianchi" concludono Barbara e Adriano.