"Ha già fatto breccia nel cuore di Ignazio Abate, dei compagni che lo coccolano e lo elogiano per l’atteggiamento encomiabile, ma anche dei tifosi che in lui ripongono più di qualche speranza". Apre così La Stampa. Per i compagni, però, non è una novità: "Luongo è il giovane che mi ha colpito di più, già da quando si è allenato con noi al Filadelfia", afferma il capitano Duvan Zapata. Elogi che arrivano anche da Giovanni Simeone: "È un ragazzo umile che lavora con grande intensità. Dopo mezzo allenamento aveva già capito cosa gli chiedeva Abate: i giocatori forti sono quelli che capiscono le idee dell’allenatore e si mettono a disposizione. Ora deve continuare su questa strada".

Il classe 2008 è sicuramente una delle migliori note del ritiro, ora però serve riconfermarsi a questi livelli: "l’obiettivo di riconfermarsi anche nelle prossime uscite (il 31 con l’Entella, il 2 agosto in Inghilterra con il Burnley e l’8 al Partenio contro l’Avellino) che divideranno il Toro dal debutto ufficiale. Per Luongo un’occasione importantissima per convincere ulteriormente Abate e per il Toro un calciatore 'in più' in stagione", conclude il quotidiano.