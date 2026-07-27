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Ritiro alle spalle: la top 5 del ritiro

Il ritiro di Pinzolo è ormai finito ed è tempo di bilanci dopo tredici giorni tra allenamenti e prime amichevoli. La sconfitta contro il Cittadella ha chiuso nel peggiore dei modi un percorso che, ancora una volta, ha messo in evidenza i limiti di una rosa incompleta e un mercato che continua a procedere con il freno a mano tirato. Eppure, in Trentino qualcosa di positivo si è visto. Ecco le cinque migliori note lasciate dal ritiro.

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