I cinque migliori del ritiro di Pinzolo
La piramide della stagione del Torino secondo i tifosi (VIDEO)
Ritiro alle spalle: la top 5 del ritiro
Il ritiro di Pinzolo è ormai finito ed è tempo di bilanci dopo tredici giorni tra allenamenti e prime amichevoli. La sconfitta contro il Cittadella ha chiuso nel peggiore dei modi un percorso che, ancora una volta, ha messo in evidenza i limiti di una rosa incompleta e un mercato che continua a procedere con il freno a mano tirato. Eppure, in Trentino qualcosa di positivo si è visto. Ecco le cinque migliori note lasciate dal ritiro.
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