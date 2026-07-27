"Comuzzo è più vicino: la Fiorentina ha aperto al prestito oneroso con diritto di riscatto per il centrale: oggi nuovi contatti per provare a chiudere la trattativa". Così Tuttosport titola il suo articolo sul Toro. Il reparto difensivo sembra quindi prendere forma: "In arrivo Cömert: lo svizzero è pronto a firmare un contratto di 2 anni", anche con qualche uscita: "Dellavalle vicino al Padova: nuovo prestito in Serie B per l’ex Primavera".

Sistemare i centrali, però, non sembra bastare "Ma Abate attende pure gli esterni", "L’unica certezza sulle fasce è Cacciamani a sinistra". Secondo quanto scritto da Tuttosport, infatti: "In ritiro Bianay Balcot e Dembélé non hanno convinto. E anche Aboukhlal non è certo di restare".