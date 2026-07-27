La Repubblica concentra la sua attenzione sul mercato: "AAA urge centrocampista. Il ritiro di Pinzolo è appena finito e ora fra le necessità granata serpeggia un’urgenza in più, quella di un centrocampista che garantisca solidità e sostanza, ma non solo", apre così il quotidiano. Analizzando il centrocampo del Toro sembra evidente che manchi qualcosa: Ilic continua a latitare, Gineitis "continua la sua marcia indietro", Casadei e Anjorin sembrano ritagliarsi spazio più avanti, nella trequarti, e poi ci sono Ilkhan e Luongo scommesse che garantiscono qualità, ma manca un uomo di sostanza fondamentale soprattutto nel centrocampo "a due" che vorrebbe mettere in piedi Abate. "Ecco perché Petrachi ha nel mirino un uomo di sostanza come Kristijan Jakic: il croato dell’Augsburg è un centrocampista moderno che ha fisicità, spiccate attitudini difensive, ma anche esperienza e duttilità tattica". Per portarlo a Torino servono 5 milioni.

Eppure le necessità di Abate non sembrano essere finite qui. Petrachi sta lavorando a un numero 1, in difesa non basta Comert e si pensa a Comuzzo con un sogno che resta Tomiyasu e infine le fasce: "Abate si coccola la crescita di Cacciamani senza tuttavia riuscire a coinvolgere fino in fondo Aboukhlal. Da quando è al Toro il Cobra ha perso tutto: velocità, condizione e la Nazionale del Marocco con cui aveva giocato da protagonista Mondiale e Coppa d’Africa. Che fine ha fatto il vero Aboukhlal?".