Il Torino continua a ridisegnare il proprio assetto con nuovi volti a lavoro per la prima squadra (in attesa che venga nominato ufficialmente Ignazio Abate come nuovo allenatore) e, dopo le novità che hanno interessato l'area tecnica, si prepara a intervenire anche sul ruolo di team manager. Come anticipato da Toro News Alessandro Andreini è infatti sempre più vicino all'addio e, per raccoglierne l'eredità, il nome in pole position è quello di un altro Alessandro: Gazzi, ex numero 14 del Toro. I contatti tra le parti sono già stati avviati e il ritorno dell'ex centrocampista in granata appare una pista concreta, ormai in dirittura d'arrivo. Per Gazzi si tratterebbe di una nuova sfida professionale, in un ruolo chiave di collegamento tra squadra, staff tecnico e società, all'interno di un Torino che guarda al futuro senza rinunciare alle figure che conoscono da vicino l'identità del club.

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Alessandro Gazzi e quel legame col Toro: può tornare come team manager

Per l'ex mediano sarebbe l'ennesimo capitolo di una storia già profondamente intrecciata con il Toro. Arrivato sotto la Mole nel 2012, Gazzi ha vestito la maglia granata fino al 2016 collezionando 104 presenze e tre reti tra Serie A, Coppa Italia ed Europa League. Giocatore apprezzato per spirito di sacrificio, affidabilità e attaccamento ai colori granata, è tornato al Torino anche dopo il ritiro dal calcio giocato, ricoprendo il ruolo di vice allenatore dell'Under 17 nella stagione 2022/23. Ora il suo nome torna d'attualità per una nuova avventura, questa volta con un impiego ancora differente ma sempre al servizio del Toro con grande dedizione e attaccamento.