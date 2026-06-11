Con la fine della stagione e la sessione estiva di calciomercato alle porte, la dirigenza valuta alcuni cambiamenti anche nell’area tecnica. Infatti, vacillano alcune posizioni in casa granata: la società sta valutando l’addio del team manager granata Andreini. Arrivato sotto la Mole nel luglio del 2024, dopo l’addio di Marco Pellegri, l’ex team manager della Spal è stato un uomo di fiducia dell’ex direttore dell’area tecnica Davide Vagnati.

L'occasione per cambiare: Andreini vicino all'addio

Dopo l’esonero di Vagnati a gennaio e il conseguente ritorno in granata di Gianluca Petrachi, la società ha deciso di riconfermarlo per il resto della stagione. Con la fine del campionato e la possibilità di programmare il futuro con più calma, sembrerebbe arrivato il momento del cambio. Secondo quanto appreso dalla redazione di Toro News, Andreini sarebbe ormai ai saluti.