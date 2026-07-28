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Calciomercato Serie A

I Mondiali in Messico, Usa e Canada sono ormai in archivio e tra meno di un mese prenderà il via il nuovo campionato di Serie A. Nel mentre, continua l'intricato filone del calciomercato estivo. Tante le novità di mercato dalla Serie A. Fra super colpi a parametro zero sempre più vicini alla chiusura, vari obiettivi tra attacco e difesa rispettivamente di Lazio e Napoli e giocatori che salutano, i ds delle principali squadre italiane stanno definendo gli organici in vista della stagione 2026/27. Ecco il punto della giornata di mercato, tra cessioni, acquisti, ritorni e grandi addii.

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