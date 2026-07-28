Il mercato del Torino entra nel vivo con un nome nuovo per il centrocampo: nelle ultime ore si parla di Kian Fitz-Jim, talento classe 2003 dell’Ajax. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, dopo i primi contatti esplorativi la dirigenza granata ha impresso un'accelerata forse decisiva per regalare alla rosa di Abate un centrocampista con ottima visione di gioco e qualità tecnica.

Calciomercato Torino, occhio a Kian Fitz-Jim

Cresciuto nel vivaio del club di Amsterdam, Fitz-Jim si è ritagliato uno spazio importante nell'ultima stagione, collezionando 22 presenze complessive tra Eredivisie e coppe europee, arricchite da 1 gol. Nonostante la giovane età, ha già accumulato un'esperienza internazionale preziosa che lo rende pronto per l'impatto con la Serie A. Dal punto di vista tattico, l'olandese è un centrocampista moderno: abile nell'impostazione, pulito nel palleggio e capace di agire sia da regista che da mezzala di inserimento. La sua visione di gioco e l'agilità nello stretto porterebbero quella qualità nel fraseggio che spesso è mancata in mezzo al campo nell’ultima stagione del Toro. L'operazione rientra appieno nella filosofia del Torino, attento ai giovani con alto potenziale di crescita.