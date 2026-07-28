Arrivano i rinforzi per la difesa del Torino. Dopo essere giunto all'aeroporto di Caselle, Eray Comert è arrivato al Concord Hotel di Torino ed è stato seguito subito dopo da Pietro Comuzzo. I due giocatori sono approdati quindi al Concord Hotel e si preparano a immergersi nella loro avventura a tinte granata. Nelle prossime ore entrambi sosterranno le visite mediche con il club e metteranno la firma sul contratto che li legherà al Torino. Il difensore italiano arriva dalla Fiorentina in prestito oneroso da 1 milione di euro con diritto di riscatto fissato a 19 milioni e svolgerà le visite di rito domattina presto allo stadio "Olimpico-Grande Torino". Per lo svizzero invece approdo da svincolato, dopo la scadenza del contratto con il Valencia.