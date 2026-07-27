È fatta per Pietro Comuzzo al Torino. La trattativa che vi abbiamo raccontato nelle scorse ore è arrivata alla sua definitiva fumata bianca: accordo raggiunto proprio in questi minuti tra i granata e la Fiorentina per il passaggio in Piemonte del difensore classe 2005. Dopo l'arrivo di Eray Cömert a parametro zero, la società granata regala così un altro rinforzo di grande prospettiva e sostanza al proprio reparto arretrato. Un'operazione chiusa in tempi rapidissimi grazie al decisivo pressing del Torino, che ha sbaragliato la concorrenza e definito ogni dettaglio con il club viola.

Per quanto riguarda le cifre e i dettagli dell'intesa, secondo quanto riportato da Gianluca di Marzio, il trasferimento si concretizzerà sulla base di un prestito oneroso da 1 milione di euro, con un diritto di riscatto fissato a 19 milioni di euro. Una formula sulla scia di quanto visto già in passato al Torino, in questo caso l'investimento è su un prospetto giovane e italiano. L'iter per l'ufficialità è già tracciato: le visite mediche di Comuzzo con il Torno sono in programma per la giornata di mercoledì. Subito dopo l’arrivo a Torino, le visite mediche di rito e la firma sul contratto, il calciatore sarà pronto a mettersi a disposizione del neo allenatore Ignazio Abate e iniziare la sua nuova avventura in maglia granata.