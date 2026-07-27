Il ritiro del Toro è finito lo scorso sabato con l'amichevole persa contro il Cittadella e la squadra che ha lasciato la montagna tornando in città a Torino. Il tecnico Ignazio Abate ha concesso tre giorni di riposo ai suoi giocatori e ci si ritroverà tutti quanti mercoledì al Filadelfia per continuare la preparazione di questa pre-season con altre amichevoli in programma e soprattutto l'obiettivo di arrivare pronti al debutto ufficiale che sarà il 15 agosto contro la Carrarese in Coppa Italia. Questo periodo di riposo non varrà però per due calciatori come Che Adams e Nikola Vlasic.

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Adams ha già lavorato a Pinzolo: ora si allena a parte per migliorare la condizione

Si tratta di due calciatori che hanno preso parte ai Mondiali e che hanno quindi iniziato più tardi il periodo di vacanze e di conseguenza anche la preparazione atletica è più attardata. Adams già lunedì 20 luglio ha raggiunto il resto dei compagni di squadra in ritiro a Pinzolo. L'attaccante scozzese ha avuto modo quindi di iniziare una piccola parte di seduta atletica in quota e ha giocato anche uno spezzone dell'amichevole col Cittadella. Per lui i tre giorni di riposo non sono valsi perché il centravanti granata si è presentato al Filadelfia con alcuni membri dello staff atletico per continuare allenamenti specifici sulla componente atletica. L'obiettivo è quello di mettersi al pari con i compagni che da più di tre settimane hanno iniziato a correre.

Vlasic inizia oggi la sua preparazione: visite e allenamento al Filadelfia

Inizia completamente da zero invece Nikola Vlasic. Il numero 10 del Toro non era presente nel ritiro trentino per via del periodo di ferie post Mondiale. Quest'oggi ha svolto le consuete visite mediche di rito e ha iniziato la sua preparazione estiva al Filadelfia. Anche per lui valo stesso discorso fatto per Adams, l'obiettivo è quello di accelerare per cercare di ottenere al più presto la miglior condizione atletica visto che tra meno di tre settimane ci sarà il primo appuntamento ufficiale della stagione con il match di Coppa Italia. Il trequartista croato è stato uno dei leader dell'ultima annata e Abate punta molto su di lui per il nuovo campionato perché sa quanto può essere un elemento di peso in campo e nello spogliatoio per tutti i compagni.