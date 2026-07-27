Dopo la fine del ritiro a Pinzolo e il progressivo rientro dei nazionali impegnati al Mondiale, il direttore sportivo granata Gianluca Petrachi sta iniziando a ordinare i tasselli per dare forma al Torino del futuro. Uno dei reparti su cui bisogna maggiormente lavorare è la difesa, che è da rifondare dopo la scorsa deludente stagione. La dirigenza granata è intenzionata a regalare al neo tecnico Ignazio Abate un nuovo rinforzo. Si tratta di Pietro Comuzzo, difensore classe 2005 della Fiorentina.

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La crescita in Friuli e la trafila nella Fiorentina

Le caratteristiche tecniche di Comuzzo

Nato a San Daniele del Friuli nel 2005, Pietro Comuzzo compie i suoi primi passi calcistici tra Tricesimo, Udinese e Pordenone, prima di entrare nel settore giovanile della Fiorentina nel 2018. In maglia viola fa tutta la trafila fino alla Primavera, distinguendosi rapidamente per una maturità tattica ben superiore alla sua età. Il salto tra i professionisti arriva nella stagione 2023-24 con mister Vincenzo Italiano, che lo fa esordire in Serie A ad appena 18 anni. La vera consacrazione giunge però nell'annata successiva, quando si ritaglia uno spazio permanente nelle rotazioni della prima squadra grazie a prestazioni di altissima continuità.Soprannominato "Il Soldato" per la spiccata disciplina, il look e la ferrea concentrazione in campo, Comuzzo è il tipico difensore centrale moderno. Alto 185 cm, dominante nei duelli individuali, di piede destro, fa dell'anticipo aggressivo, del senso della posizione e della forza nei contrasti i suoi principali punti di forza. Nonostante preferisca una gestione pulita e sbrigativa della palla, vanta un'ottima precisione nei passaggi brevi e una spiccata intelligenza nella lettura delle traiettorie avversarie. Punto fermo delle selezioni giovanili azzurre e già nel giro della Nazionale maggiore, rappresenta uno dei profili difensivi italiani più promettenti della sua generazione.