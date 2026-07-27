Il calciomercato estivo entra nel vivo. Gianluca Petrachi sta cercando di muoversi con decisione per puntellare il proprio reparto difensivo e regalare a Ignazio Abate il nuovo leader della sua nuova retroguardia. Il nome in cima alla lista del direttore sportivo granata è quello di Pietro Comuzzo, giovane e talentuoso difensore centrale classe 2005 di proprietà della Fiorentina. Dopo le indiscrezioni degli ultimi giorni, la società granata ha intensificato in modo significativo il pressing sul calciatore e sul club viola. Infatti, secondo quanto riportato da Gianluca di Marzio, la trattativa, ormai avviata verso i binari giusti, appare ben impostata e pronta a concludersi con la fumata bianca nel giro di pochissimo tempo. Un'operazione strategica quel del ds Petrachi che andrà a inserire un rinforzo importante nello scacchiere tattico di Ignazio Abate.

I dettagli dell’operazione: prestito oneroso con diritto di riscatto

Per assicurarsi le prestazioni del giovane talento friulano, la dirigenza del Torino ha fatto recapitare alla Viola un'offerta con la formula del. Continuano i contatti tra le due società che stanno limando gli ultimi dettagli burocratici ed economici. La sensazione è che siamo alle battute finali: Comuzzo è molto vicino a vestire la maglia del Torino la prossima stagione.