Petrachi è vicino alla chiusura: il centrale dovrebbe arrivare in granata in prestito
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Il calciomercato estivo entra nel vivo. Gianluca Petrachi sta cercando di muoversi con decisione per puntellare il proprio reparto difensivo e regalare a Ignazio Abate il nuovo leader della sua nuova retroguardia. Il nome in cima alla lista del direttore sportivo granata è quello di Pietro Comuzzo, giovane e talentuoso difensore centrale classe 2005 di proprietà della Fiorentina. Dopo le indiscrezioni degli ultimi giorni, la società granata ha intensificato in modo significativo il pressing sul calciatore e sul club viola. Infatti, secondo quanto riportato da Gianluca di Marzio, la trattativa, ormai avviata verso i binari giusti, appare ben impostata e pronta a concludersi con la fumata bianca nel giro di pochissimo tempo. Un'operazione strategica quel del ds Petrachi che andrà a inserire un rinforzo importante nello scacchiere tattico di Ignazio Abate.
I dettagli dell’operazione: prestito oneroso con diritto di riscattoPer assicurarsi le prestazioni del giovane talento friulano, la dirigenza del Torino ha fatto recapitare alla Viola un'offerta con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto. Continuano i contatti tra le due società che stanno limando gli ultimi dettagli burocratici ed economici. La sensazione è che siamo alle battute finali: Comuzzo è molto vicino a vestire la maglia del Torino la prossima stagione.
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