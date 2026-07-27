Un fulmine a ciel sereno per la FIGC. A soli sedici giorni dall'insediamento e dalla presentazione ufficiale, Paolo Maldini e Leonardo hanno maturato la decisione di abbandonare il proprio incarico all'interno del Club Italia. La notizia, lanciata nelle ultime ore da Sky Sport, ha confermato che i due dirigenti hanno già comunicato la propria intenzione direttamente al presidente della FIGC, Giovanni Malagò. Si va verso le dimissioni irrevocabili, ponendo fine in modo molto traumatico e fulmineo ad un progetto nato con l'ambizione di rifondare da zero il movimento calcistico italiano.

La decisione di comunicare l’addio definitivo a Giovanni Malagò rappresenta il punto di non ritorno per i dirigenti: dopo la mancata panchina a Pirlo e di fronte alla sensazione di essere legati alle decisioni dei piani alti o utilizzati come specchietto per le allodole, Maldini e Leonardo hanno deciso di non scendere a compromessi e di porre fine alla loro esperienza in FIGC immediatamente. Dopo le dimissioni, Malagò dovrà ripartire da zero: per la panchina azzurra ritornano in ballo i nomi di Mancini e Conte