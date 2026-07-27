Il difensore, promesso sposo del Toro, ha salutato il Valencia prima del suo approdo in Italia
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Un messaggio d’addio sentito e senza filtri per il prossimo centrale del Torino. Eray Cömert ha scelto Instagram per salutare definitivamente il Valencia e i suoi tifosi, affidando alle note solenni della colonna sonora de Il Gladiatore e a una lunga lettera la fine della sua avventura al Mestalla.
Comert, il commovente addio al Valencia"Valencianistas, è arrivato il momento di dirvi addio. Ora che tutto sembrava iniziare di nuovo, non è stato possibile. A volte il calcio è questo e alcune cose semplicemente non sono destinate a essere". Cömert non nasconde l'amarezza per un percorso che sperava potesse prendere una piega diversa. Nonostante l'illusione di un nuovo inizio o di un prolungamento del rapporto, le trattative non sono andate a buon fine. Arrivato nel gennaio 2022 dal Basilea, il centrale ripercorre una parabola fatta di alti e bassi, ma anche di forte attaccamento alla maglia. Ringrazia la società per l'opportunità di aver giocato in un tempio come il Mestalla, estendendo la sua gratitudine a compagni, staff e lavoratori del club. “Ho sempre cercato di dare il 100%. Mi avete sostenuto nei momenti buoni e in quelli difficili. Da oggi sarò sempre uno di voi: avete guadagnato un nuovo valencianista". Cömert chiude il suo capitolo spagnolo con un ultimo gesto d'affetto: "Gràcies sempre Amunt Valencia!".
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