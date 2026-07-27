Alessandro Dellavalle saluta il Torino. Come anticipato nei giorni scorsi, per il difensore si aprono ufficialmente le porte di una nuova avventura professionale. Il centrale classe 2004, cresciuto nel settore giovanile del Torino si trasferisce al Padova, club di Serie B. Presentatosi nel ritiro estivo del Torino a Pinzolo con la speranza concreta di giocarsi le proprie carte e conquistare la fiducia del nuovo tecnico Ignazio Abate, il ragazzo ha dovuto fare i conti con un contesto estremamente competitivo e con le rigide esigenze di una squadra chiamata a ristrutturare in fretta il proprio reparto arretrato. Il lavoro svolto in Trentino ha messo in evidenza alcuni limiti fisici e tecnici del centrale difensivo facendolo finire fuori dal progetto di Abate.

Calciomercato Torino, Alessandro Dellavalle ripartirà da Padova

Con l'imminente arrivo nel capoluogo piemontese di profili di maggiore esperienza internazionale – su tutti l'innesto dell'ex Valencia e Basilea Ömer Çömert, seguito da Comuzzo dalla Fiorentina – e la volontà della dirigenza granata di puntare su ulteriori due o tre innesti esperti per completare la difesa, lo spazio per il classe 2004 si è drasticamente ridotto. Di fronte allo scenario pocanzi descritto, il club e l'entourage del calciatore hanno concordato sulla necessità di trovare una soluzione che ne tutelasse il percorso di crescita in Serie B, categoria che è già stata frequentata da Dellavalle con il Modena negli ultimi due campionati. La formula? Da quanto si apprende prestito con diritto di riscatto e controriscatto. Mercoledì è stata fissata la partenza per Padova per visite mediche e firma.