Il Torino è pronto a piazzare un rinforzo importante fra i pali: Lucas Perri è sempre più vicino a vestire la maglia granata. La trattativa con il Leeds United ha fatto passi avanti decisivi e tra i club, così come con l'entourage del portiere brasiliano, si è arrivati alla fumata bianca verbale: l'operazione si concretizzerà sulla base di un prestito con diritto di riscatto, proprio come per Comuzzo dalla Fiorentina.

Per l'ufficialità manca solo un ultimo incastro sull'asse Inghilterra-Italia. Il Leeds sta infatti definendo gli ultimi dettagli per l'ingaggio di James Trafford, estremo difensore di proprietà del Manchester City destinato a raccogliere proprio l'eredità di Perri. Solo con la formalizzazione dell'arrivo di Trafford scatterà il semaforo verde per il brasiliano. Nel frattempo, Perri si trova ancora oltreoceano, impegnato nella tournée estiva negli Stati Uniti con la squadra di Daniel Farke. La dirigenza granata programmerà la data delle visite mediche di rito e la firma sul contratto non appena il Leeds darà l'ok definitivo, scenario per il quale in casa granata aleggia ottimismo.