Era nell'aria da giorni e ora è arrivata l'ufficialità. La Juve Stabia, attraverso il proprio sito ufficiale, ha pubblicato il comunicato sulla risoluzione consensuale con Ignazio Abate. Termina così l'esperienza dell'ex giocatore di Milan e Toro sulla panchina delle Vespe, con un settimo posto in classifica e l'uscita in semifinale ai playoff di Serie B. Ore calde quindi per l'approdo del tecnico campano a Torino, con la società granata che può ora ufficializzare l'arrivo di Abate sulla propria panchina.

Il comunicato della Juve Stabia

"La S.S. Juve Stabia 1907 comunica di aver raggiunto un accordo per la risoluzione consensuale del rapporto professionale con l’allenatore Ignazio Abate. Giunto a Castellammare di Stabia il 19 giugno scorso, mister Abate ha guidato la formazione gialloblù nel corso della stagione 2025/2026, ottenendo 12 vittorie, 19 pareggi e 11 sconfitte. Nel corso della sua gestione tecnica, ha guidato le Vespe alla seconda qualificazione consecutiva ai Playoff per la Serie A, conclusasi con l’eliminazione nella semifinale di ritorno in quel di Monza lo scorso 19 maggio. La società desidera rivolgere ad Ignazio Abate il più sentito ringraziamento per la professionalità, la serietà e l’impegno profusi durante l’annata sportiva appena terminata, rivolgendogli i migliori auguri per il prosieguo della sua carriera professionale".