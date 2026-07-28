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Il bilancio del ritiro di Pinzolo: la flop 5

Con il ritiro a Pinzolo ormai in archivio, il Torino continua la preparazione in vista della ripresa ufficiale della propria stagione fissata già per il 15 agosto, per il match di Coppa Italia contro la Carrarese, valido per i trentaduesimi di Coppa Italia. Si possono quindi tirare le fila dei tredici giorni di preparazione in Val Rendena tra allenamenti e prime amichevoli. La permanenza in Trentino Alto-Adige si è conclusa nel peggiore dei modi, con la sconfitta contro il Cittadella. Ci sono stati anche lati positivi, ma non sono da sottovalutare aspetti negativi come le carenze di una rosa incompleta e un calciomercato a tinte granata che ha bisogno di una scossa e di andare a completare le tessere di un puzzle ancora lontano dalla soluzione. Ma quali giocatori granata hanno più deluso fin qui? Ecco le cinque peggiori note che il ritiro ha lasciato in eredità.

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