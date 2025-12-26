Smisurata preghiera
LASCIARCI LE PENNE
La preghiera smisurata di Faber per augurarvi un buon 2026
Fabrizio De André
dall'album Anime Salve 1996 BMG Ricordi
Buon 2026, cuori granata.
Un augurio impegnativo, difficile da scrivere in questi giorni pieni di oscuri presagi, di paure che sembravano dimenticate, di precarietà di azione e di pensiero. Parole come Guerra, Sopraffazione, Discriminazione, che avevamo sperato fossero state per sempre bandite, che avevamo creduto appartenessero a un passato fosco, sono ritornate, rinate dalla loro cenere come fenici fetide. Nel 1996 Fabrizio De André pubblicò il suo ultimo album, Anime salve, e lo chiuse con un brano diventato il suo testamento spirituale, preghiera contro lo sguardo ottuso della Maggioranza che fagocita e banalizza, invocazione smisurata, perché pronunciata per tutti coloro che viaggiano in direzione ostinata e contraria.
Voglio augurarvi di continuare a viaggiare controvento, come la nostra fede calcistica impone, contro la scontata superbia di chi gioca per vincere, ma non vuole né sa soffrire. Speriamo che il 2026 sia un anno contro: contro i venti funesti che soffiano impetuosi, contro lo scandalo metallico di armi in uso e in disuso, come canta il poeta genovese, contro la tecnologia che sembrava servirci e invece ci ha reso servi, contro il pensiero dominante della Maggioranza che incombe come una malattia, come un'abitudine. Voglio chiudere questo 2025 con l'invocazione che chiude l'ultima canzone dell'ultimo disco di Faber: Ricorda, Signore, questi servi disobbedienti alle leggi del branco. Non dimenticare il loro volto che dopo tanto sbandare è appena giusto che la fortuna li aiuti.
Non c'è augurio migliore.
Autore di gialli, con "Cocktail d'anime per l'avvocato Alfieri" ha vinto l'edizione 2020 di GialloFestival. Marco P.L. Bernardi condivide con il protagonista dei suoi romanzi l'antica passione per il Toro e l'amore per la letteratura e la canzone d'autore.
