La preghiera smisurata di Faber per augurarvi un buon 2026

Un augurio impegnativo, difficile da scrivere in questi giorni pieni di oscuri presagi, di paure che sembravano dimenticate, di precarietà di azione e di pensiero. Parole come Guerra, Sopraffazione, Discriminazione, che avevamo sperato fossero state per sempre bandite, che avevamo creduto appartenessero a un passato fosco, sono ritornate, rinate dalla loro cenere come fenici fetide. Nel 1996 Fabrizio De André pubblicò il suo ultimo album, Anime salve, e lo chiuse con un brano diventato il suo testamento spirituale, preghiera contro lo sguardo ottuso della Maggioranza che fagocita e banalizza, invocazione smisurata, perché pronunciata per tutti coloro che viaggiano in direzione ostinata e contraria.