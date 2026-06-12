Il Torino ha ufficializzato Ignazio Abate come nuovo allenatore dopo la firma su un contratto biennale, valido fino a giugno 2028. Con un comunicato sul proprio sito ufficiale, la società ha annunciato l'arrivo del tecnico, che si prepara alla sua nuova avventura a tinte granata. Reduce da un'ottima gestione della Juve Stabia in una situazione societaria delicata, portando le Vespe al settimo posto in campionato e alla semifinale dei playoff di Serie B, poi persa con il Monza, l'ex giocatore di Milan e Toro assume la guida del Torino e può iniziare ad impostare la preparazione per la stagione 2026/27. Un volto fresco, che porta ambizione ed innovazione e punta sulla crescita e sulla valorizzazione dei giovani.

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Il comunicato del Torino

Il Torino Football Club è lieto di annunciare che dal primo luglio 2026 la conduzione della Prima Squadra sarà affidata al tecnico Ignazio Abate. L’allenatore ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2028.

Ignazio Abate è nato il 12 novembre 1986 a Sant’Agata de’ Goti (provincia di Benevento). Ex calciatore, di ruolo difensore, è cresciuto nel settore giovanile del Milan, debuttando nel professionismo con la casacca rossonera il 3 dicembre 2003, appena diciassettenne, negli ottavi di finale di Coppa Italia contro la Sampdoria. Nel corso della sua carriera ha maturato importanti esperienze con le maglie di Napoli, Piacenza, Modena ed Empoli, e conosce già l'ambiente granata, avendo militato nel Torino nella stagione 2008-2009. Si è poi affermato definitivamente con il Milan, con cui ha disputato 306 partite ufficiali e segnato 3 gol, conquistando uno Scudetto e due Supercoppe Italiane. Vanta, inoltre, 22 presenze e un gol con la Nazionale Italiana maggiore, con la quale ha raggiunto il secondo posto all'Europeo del 2012 e il bronzo alla Confederations Cup del 2013.

Conclusa la carriera da calciatore, nel 2021 ha intrapreso il percorso da allenatore partendo dal settore giovanile del Milan. Ha, poi, assunto l'incarico di tecnico della Primavera del Milan, con cui ha conquistato risultati di assoluto rilievo, portando la squadra a disputare la semifinale di UEFA Youth League nella stagione 2022-23 e la finale in quella successiva. Nella stagione 2024-2025 ha fatto il suo esordio alla guida di una Prima Squadra sulla panchina della Ternana. Nello scorso campionato Abate, alla sua prima esperienza in Serie B, è stato protagonista, come allenatore della Juve Stabia, di un'ottima annata, conclusasi con la semifinale dei playoff per la promozione persa contro il Monza che poi ha conquistato il ritorno in Serie A.

Tutta la Società riabbraccia Ignazio Abate con il più affettuoso: “Bentornato a Torino! Buon lavoro e Sempre Forza Toro!