Per ogni allenatore che arriva, ce n'è uno che parte. Con l'ormai acclarato arrivo di Ignazio Abate sulla panchina del Torino, che nel frattempo ha salutato e rescisso consensualmente con la Juve Stabia, Roberto D'Aversa fa le valigie e lascia la guida del Toro. Lascia, sì, anche un buon ricordo nelle menti della tifoseria granata. Chiamato per sostituire un Baroni destinato ad affondare e per risollevare le sorti di una squadra che navigava sull'orlo del baratro della lotta salvezza, il tecnico ha svolto un brillante lavoro, rivitalizzando anche mentalmente un gruppo con il morale a terra. Di tutto rispetto l'eredità che lascia: una salvezza raggiunta con anticipo, per nulla scontata, per come si stava mettendo la classifica granata, e una buona media di un punto e mezzo a partita. È arrivata l'ufficialità anche della fine del rapporto tra il tecnico e la società di Cairo, con il Toro che ha pubblicato il comunicato attraverso il proprio sito ufficiale.

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Il comunicato del Torino

“Il Torino Football Club e Roberto D’Aversa non proseguiranno insieme nella prossima stagione. Il Presidente Urbano Cairo ancora una volta desidera ringraziare Roberto D’Aversa e il suo staff per l’impegno, il temperamento e per la qualità del lavoro svolto in questi mesi alla guida del Toro. La Società saluta D’Aversa e tutti i suoi collaboratori augurando il meglio nel proseguimento della loro carriera”.