Tra magliette stinte e denti saltati

Torna un nuovo episodio di "Lasciarci le Penne", la rubrica su Toro News di Marco Bernardi: "Il passaggio tra le malefatte del Toro a Genova e la sfida epica tra Stati Uniti e Canada è stato subitaneo"

Marco P.L. Bernardi Columnist 27 febbraio - 22:18

Ok hockey

Charles M. Schulz

1980 Rizzoli

L'hockey l'ho scoperto da bambino grazie a un libretto della Biblioteca Universale Rizzoli dal titolo che sembra un gioco di parole, Ok hockey, che raccoglie le strisce del genio dei fumetti Schulz dedicate a quello sport. I Peanuts si cimentano con bastone e dischetto e come sempre raccontano la vita, questa volta attraverso le loro imprese su ghiaccio. Anche se mi affascina da allora, mi capita di assistere alle gesta di quello sport quasi esclusivamente in occasione delle Olimpiadi invernali: mi entusiasmo, mi riprometto di seguirlo e, regolarmente, nel giro di una settimana me ne scordo ritornando, docile, all'amato e abusato ovile del calcio.

Questa volta il contrasto è stato violento e il buon proposito di dedicarmi all'hockey sembra più risoluto del solito. Il passaggio tra le malefatte del Toro a Genova e la sfida epica tra Stati Uniti e Canada è stato subitaneo. Troppo il divario tra la grinta dei combattenti nordamericani e la rassegnazione dei pedatori nostrani. L'hockey è così carico di istintiva furia, di scontri senza contorcimenti e pianti a seguire che è impossibile non appassionarsi. Caschi e imbottiture varie ricoprono i guerrieri in modo completo, così da risparmiare agli spettatori l'abusata ostentazione di tatuaggi e acconciature improbabili.

Il golden goal della finale olimpica mondiale lo ha segnato lo statunitense Jack Hughes: gli avevano fatto saltare due denti con una bastonata e nelle foto che ne immortalano le gesta sorride sdentato. Che pathos agonistico, roba da gladiatori più che da atleti! Forse un po' estremo, ma da troppo tempo mi manca la battaglia. La rassegnata goleada subita ad opera del Genoa è l'opposto di come intendo io lo sport. Sia chiaro: non sto inneggiando al gioco violento (che detesto), ma tra i denti saltati e quanto visto domenica al Luigi Ferraris ci sono infinite sfumature di colore. Come tra il granata stinto e quello vero: speriamo di recuperare al più presto una tonalità che sia nelle corde della nostra tradizione.

Autore di gialli, con "Cocktail d'anime per l'avvocato Alfieri" ha vinto l'edizione 2020 di GialloFestival. Marco P.L. Bernardi condivide con il protagonista dei suoi romanzi l'antica passione per il Toro e l'amore per la letteratura e la canzone d'autore.

