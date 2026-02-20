Gwyneth Paltrow nel 1998 interpretò Helen, protagonista di Sliding Doors, film sul caso o sul fato (se preferite) che guida le azioni degli uomini e su come certi momenti siano punti di snodo dai quali, a cascata, precipitano gli eventi successivi. Helen, appena licenziata, ritorna a casa: può prendere la metropolitana al volo, oppure perderla per un soffio. Due possibilità separate da una manciata di secondi, dalle quali possono derivare le vicende differenti narrate dalla pellicola e nelle quali la vita della donna si svilupperà in modo totalmente diverso. Per pochi secondi. Un niente, un soffio nell'arco di un'esistenza, che diventa tutto. Ci sono questi scambi decisivi lungo i binari della vita di ognuno. Imbocchiamo strade, prendiamo decisioni, puntiamo su alcuni cavalli e altri li lasciamo correre via. Per nostra fortuna non ce ne accorgiamo e il dòmino dei giorni va avanti indifferente. Vi parlerò di uno di questi snodi cruciali che tocca direttamente il nostro Toro.

All'ora di pranzo della prossima domenica la squadra dovrà attraversare una di queste sliding doors: la sfida con il Genoa può diventare il bivio della nostra stagione. Una sconfitta ci precipiterebbe nei bassifondi della classifica che attirano come un gorgo, una vittoria ci spingerebbe nel limbo, quello consueto, tranquillo e asettico come la sala di attesa di un aeroporto. Entrambe le ipotesi sono cariche di implicazioni e nessuno, nemmeno chi profetizza una pronta rinascita solo in caso di disastro stagionale, le conosce. E' forte la sensazione che la prossima gara sia cruciale, una partita da vincere a ogni costo. Gli eventi che deriverebbero da un'eventuale sconfitta potrebbero essere nerissimi. Da tempo allargo le braccia e non rispondo a chi mi chiede: "E allora, questo Toro?". Ho smesso di capirci qualcosa e vado avanti alla giornata. Se a Genova dovesse andare male, a chi mi farà la domanda di rito, da domenica saprei che cosa rispondere.