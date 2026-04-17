Aria di casa Sammy Barbot 1981 WEA Italiana Nell'aria Marcella Bella 1983 CBS Gloria Umberto Tozzi 1979 CGD

Rieccoci giunti quasi a fine campionato, quando il campo ha poco o niente da dirci. Posizione di classifica consueta, stravista: aria di casa mia, come cantava nel 1981 Sammy Barbot. Lui era contento di respirarla, ci stava bene. Noi un po' meno, assuefatti alla penombra delle posizioni di rincalzo, senza grandi tremori, ma senza alcun volo.

Due anni dopo il successo del cantante della Martinica, la catanese Marcella Bella si sentiva a disagio: Aria, ti respiro ancora, sai. Nell'aria, ti scaccio, ma ci sei. Non riusciva a scacciare l'aria, un po' come noi. Hai un bello scacciarla, l'aria della mezza classifica: ritorna e impregna come l'odore di fritto.

Quest'anno abbiamo penato un po' di più: per qualche giornata abbiamo temuto il precipizio. Un pizzico di pepe amaro, poi la marcia è ripresa e ci ha condotto tranquilli quasi alla meta. Tra poco, a meno di cataclismi impronosticabili, si ricomincerà a parlare di mercato. Come sempre saremo scettici e negheremo di illuderci. Poi ci illuderemo e ricominceremo il nostro peregrinare.

Se vi dico che posso già immaginare l'aria che respireremo da qui a dodici mesi, qualcuno è pronto ad accusarmi di vedere nero? O forse di vedere troppo chiaro? Nel dubbio, eviterò i pronostici. Mi limiterò a riecheggiare le celeberrime parole di Umberto Tozzi, che nel 1979 cantava Gloria, manchi tu nell'aria. Lui pensava a una ragazza, io alla gloria sportiva, quella che non ci arride da troppo tempo. E come manca...

Il prossimo mese saranno trascorsi cinquant'anni dall'ultimo scudetto. E allora Gloria manchi tu nell'aria, manchi come il sale, manchi più del sole... T'aspetto Gloria. Speriamo che si degni di arrivare prima che passino altri cinquant'anni...

MARCO P.L. BERNARDI Autore di gialli, con "Cocktail d'anime per l'avvocato Alfieri" ha vinto l'edizione 2020 di GialloFestival. Marco P.L. Bernardi condivide con il protagonista dei suoi romanzi l'antica passione per il Toro e l'amore per la letteratura e la canzone d'autore. Nel marzo del 2023 è uscito il suo nuovo noir a forti tinte granata "Giallo profumo di limoni. L'avvocato Alfieri in un nuovo caso tra Torino e Sanremo" (Fratelli Frilli Editori).

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