Il Toro e il Tenco, roba per intenditori

Bisognerebbe scrivere un pezzo per ognuna delle oltre venti esibizioni che si sono succedute: momenti di musica eterogenei, ma tutti significativi: dai ritmi balcanici contaminati proposti dalla voce roca di Goran Bregović, all'indie rock alla toscana dei Baustelle, dalla poesia stralunata e cruda di Simone Cristicchi all'impegno di Daniele Silvestri fino al travolgente Lucio Corsi, che se grazie al Festival ha ottenuto la celebrità su larga scala, al Tenco ha fatto incetta di premi, riuscendo nella doppietta della Targa per il miglior album e per la miglior canzone. E poi Moni Ovadia, Tito Schipa Jr., Ricky Gianco, Mimmo Locasciulli e tanti altri artisti per tre serate di assoluto livello.