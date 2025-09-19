Di luoghi comuni il mondo del calcio è colmo. Uno dei più abusati recita: "Meglio perdere una partita per cinque a zero che cinque per uno a zero". E' una frase di circostanza: tu sei furibondo per una sconfitta umiliante e c'è sempre uno che prova a tirarti su, con il risultato di farti arrabbiare ancora di più. A caldo, rispondi al buon samaritano di turno che il seguito di una disfatta saranno probabilmente altre disfatte, e che comunque è meglio perdere cinque partite per uno a zero che cinque partite per cinque a zero. Poi rinsavisci (o impazzisci anche tu) e ti convinci che un fondo di verità potrebbe anche esserci in quelle parole. Per una volta sembrerebbe che per il Toro il luogo comune si sia concretato nell'evidenza oggettiva: chi, dopo la partita da incubo contro l'Inter, avrebbe immaginato di stare davanti ai nerazzurri dopo appena due giornate? Il calcio di agosto alimenta illusioni e disperazione come in nessun altro mese: forse, basteranno quattro o cinque gare perché gli equilibri ritornino a rispondere alla logica e la classifica alla norma. I miracoli calcistici stile Leicester, Girona o Union Saint-Gilloise, qui in Italia latitano da un bel po' e tende a prevalere la più scontata ovvietà. Per quel che ci riguarda sembra che la scoppola della prima giornata sia stata benefica, un salutare scapaccione, come lo avrebbero definito i terribili maestri di tanti anni fa.