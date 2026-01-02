L’elenco dei buoni propositi per l’anno nuovo non ricordo dove l’ho messo

Senza di te, le emozioni di oggi non sarebbero che la pelle morta delle emozioni di un tempo, si legge su un muro parigino nel finale del Favoloso mondo di Amélie, film unico e irripetibile, che nel 2001 sbancò il botteghino narrando le vicende di una protagonista incapace di vivere nel presente, perduta in un mondo fantastico nel quale la realtà viene trasfigurata nel sogno. Il rinnovarsi delle emozioni di cui parla quella scritta vergata con lo spray è la spinta a vivere, è il motore che spinge a immaginare ogni Capodanno come chiave di volta delle speranze. Sto scrivendo nella sera del 31 dicembre e tra poche ore il 2025 sarà finito. Quando leggerete queste parole il 2026 sembrerà già una cosa ovvia, un pensiero scontato.

Niente invecchia in fretta come l'anno nuovo, nemmeno l'auto appena acquistata quando esce dalla concessionaria. Niente viene dimenticato più in fretta dei bilanci e dei buoni propositi dell'ultimo giorno dell'anno, come l'ultimo petardo idiota esploso, come l'ultimo animale impazzito di paura a causa di quel botto. Anche questo articolo usa e getta sarà vecchio quando lo leggerete, scaduto come un litro di latte dimenticato in frigo. Non ho grandi aspettative sul nuovo anno calcistico del Toro: potrei dirvi che vorrei vincere un derby o giocare una finale di Coppa Italia, ma ho appena fatto il buon proposito di non perdere tempo a fare elenchi di pie illusioni. So però che ricomincerò già dalla prossima puntata di Lasciarci le penne, e che continuerò a illudermi, a dimenticare l'ultima incazzatura calcistica in vista di quella successiva, perché se non esistesse l'illusione che continua a generare un nuovo entusiasmo non ci sarebbero le emozioni, o meglio resterebbe solo la pelle morta di quelle di un tempo. Conviene continuare a perdersi nei sogni, come Amélie. In fondo, adattando ai nostri casi il pensiero della nostra eroina dalla fantasia sbrigliata, è meglio dedicarsi al Toro che a un nano da giardino. Se non sapete di che cosa stia parlando e che cosa c'entri un nano da giardino in mezzo a queste elucubrazioni da countdown di mezzanotte, l'invito è quello di recuperare il film di cui abbiamo parlato. Merita vederlo, quindi segnatevelo nell'elenco delle cose da fare nel 2026 per poi dimenticarvi, un attimo dopo, di averlo segnato.