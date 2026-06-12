Un ex allenatore del Torino è pronto a ripartire. Marco Baroni è infatti sempre più vicino al ritorno al Verona, il club con cui aveva conquistato una salvezza che gli aveva poi spalancato le porte prima della Lazio e successivamente del Torino.

Nella giornata di ieri (giovedì 11 giugno) c'è stato un incontro tra il tecnico toscano e la dirigenza gialloblù. Un confronto positivo, che è servito a gettare le basi per un possibile accordo. La trattativa non è ancora arrivata alla stretta finale, ma il Verona ha individuato in Baroni il profilo ideale da cui ripartire per ritrovare la Serie A, e le sensazioni emerse nelle ultime ore sono incoraggianti. La conoscenza dell'ambiente rappresenta uno dei punti di forza della candidatura dell'ex granata. Baroni conosce la piazza, il club e le dinamiche di una realtà nella quale ha già lavorato con risultati importanti. Per questo motivo il suo nome è tornato rapidamente in cima alla lista della dirigenza scaligera, che nelle prossime settimane vuole definire il nuovo assetto tecnico. A rafforzare ulteriormente questa prospettiva c'è anche il rinnovo di Sean Sogliano fino al 2029, ufficializzato nelle scorse ore. Il direttore sportivo avrà il compito di guidare la costruzione del nuovo Verona e la scelta dell'allenatore rappresenta inevitabilmente il primo passaggio della programmazione estiva. Di conseguenza perde quota la candidatura di Alberto Gilardino. L'ex tecnico del Genoa era stato accostato con insistenza alla panchina gialloblù, ma l'accelerazione registrata sul fronte Baroni ha cambiato gli equilibri e oggi il ritorno del tecnico toscano appare l'ipotesi più concreta.

Il Toro osserva

La situazione viene seguita con attenzione anche dal Torino. Dopo l'esonero al termine della scorsa stagione, Baroni è ancora sotto contratto con il club granata fino a giugno del 2027. Un eventuale accordo con il Verona consentirebbe quindi alla società di Urbano Cairo di alleggerire il monte ingaggi, risparmiando l'ultima annualità prevista dal contratto dell'allenatore, pari a circa 1,3 milioni di euro netti.