Il Grande Torino e la Notte di Natale

C'è un artista in Italia in grado di rinverdire le glorie degli storici cantautori, ricevendone il testimone. Scoperto dal grande pubblico all'ultimo Festival di Sanremo in cui cantava Volevo essere un duro, Lucio Corsi ha in sé qualcosa dei grandi artisti, dallo sberleffo di Rino Gaetano alla potenza scenica estrosa del giovane Renato Zero. Per noi appassionati di canzoni d'Autore è stato un raggio di sole, una presenza che, inaspettata, è arrivata come una ventata di novità. All'ultimo Premio Tenco si è preso con sicurezza di veterano il palco dell'Ariston, sul quale si erano alternati mostri sacri della musica e ha sorpreso il pubblico con uno show travolgente nel quale perizia musicale e vena poetica si sono fuse in mirabile equilibrio. Nei giorni scorsi è uscito il suo brano Notte di Natale, destinato a farsi tormentone delle prossime feste, delicata e struggente canzone d'amore con lampi di ironia sognante che riporta alla memoria Natale di Francesco De Gregori, altra love story da venticinque dicembre. Vi invito ad andare a vedere il video di Corsi, girato all'interno di una trattoria di quelle ruspanti, da piatti abbondanti e sapori veraci, perché c'è una sorpresa, una piccola sorpresa granata.