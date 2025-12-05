Il Grande Torino e la Notte di Natale

LEGGI ANCHE: Un salutare scapaccione
Noi del Toro siamo gente che sa vedere: basta quella visione per trasformare in "casa" l'ignoto ristorante (che ho scoperto chiamarsi Antica Trattoria Ambrosiana ed essere a Niguarda, non in qualche località della Maremma dove in un primo momento avevo immaginato si svolgesse l'azione). Ogni volta il cuore mi si rompe in due , quando torno a casa e trovo tutto uguale tranne mamma e babbo che continuano a invecchiare, recita un verso del brano. In certi dettagli il tempo si ferma, anche nella foto sdrucita del Grande Toro sul muro di un luogo qualunque del mondo, messa lì perché il nostro sguardo possa riconoscersi. Il tempo è un treno perso nei pensieri suoi, ma stasera ha detto che può rallentare, canta Lucio. In queste sere invernali di pioggia e di buio è bello che sia così.
Autore di gialli, con "Cocktail d'anime per l'avvocato Alfieri" ha vinto l'edizione 2020 di GialloFestival. Marco P.L. Bernardi condivide con il protagonista dei suoi romanzi l'antica passione per il Toro e l'amore per la letteratura e la canzone d'autore.
