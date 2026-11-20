Cambia l'arbitro per la sfida tra Napoli e Torino al Diego Armando Maradona prevista per domani, sabato 21 ottobre, alle 20.45. L'arbitro designato per la gara era Antonio Rapuano, ma, come comunicato dall'AIA, il suo posto sarà preso da Marco Di Bello, precedentemente designato come quarto uomo. Il posto di Di Bello come quarto uomo sarà allora preso da Valerio Crezzini. Confermato invece il resto della squadra arbitrale, gli assistenti Peretti e Mondin e anche la parte al monitor con Camplone al Var e Volpi AVar.

Il comunicato:

"Si comunica che Antonio Rapuano, designato come Arbitro nella gara Napoli-Torino, in programma sabato 21 novembre e valida per la 12° giornata del Campionato di Serie A, sarà sostituito da Marco Di Bello, il quale a sua volta sarà sostituito nel ruolo di IV ufficiale da Valerio Crezzini".