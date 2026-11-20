Da titolare, da subentrato: manchevole. Il giudizio sull'operato di Gineitis fin qui
90 secondi: "Vlasic e rebus, gli highlights di Abate. E alle ATP Finals..."
Corsi di recupero? Gvidas Gineitis
"Sono un’opzione importante sia all’inizio che a gara in corsa", ha spiegato Abate nell'ultima conferenza stampa a proposito delle situazioni di Gvidas Gineitis e Cesare Casadei. Di fatto, però, il lituano raramente è stato elemento in grado di spostare gli equilibri in favore dei granata. Che fosse da titolare o che fosse da subentrato, Gineitis non è stato tra i più brillanti fin qui. Tutt'altro...
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