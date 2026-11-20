Alla vigilia della delicata trasferta del Maradona, Ignazio Abate ha scelto la via della chiarezza per ricompattare l'ambiente e definire i reali margini di crescita del suo Torino. Rispondendo alle recenti dichiarazioni del direttore sportivo Gianluca Petrachi — che aveva invocato una squadra più coraggiosa dopo la frenata contro Como, Frosinone e Lecce — l'allenatore granata ha tracciato una strada precisa dal punto di vista dialettico: "Non penso sia una questione di coraggio, la squadra lo ha dimostrato in tante occasioni anche contro avversari forti. Credo che il direttore si riferisse soprattutto alla continuità nei novanta minuti: lui vede il gruppo tutti i giorni e conosce i battiti dello spogliatoio".

Abate traccia la rotta: "La crescita non è mai dritta ma sono tranquillo"

Un messaggio diretto che fotografa perfettamente l'andamento altalenante della prima parte di stagione. Dopo la brillante scia di tre vittorie consecutive contro Udinese, Parma e Monza, i granata hanno pagato a caro prezzo i vari cali di tensione nella ripresa contro il Frosinone e nel pareggio interno contro il Lecce, sbattendo contro il solito muro mentale e riuscendo a trovare la scintilla decisiva solo negli ultimi minuti di partita. Abate non cerca alibi né nella lunga assenza dei quindici nazionali né negli infortuni, ricordando come il percorso di maturazione di una rosa giovane richieda tempo e applicazione quotidiana per dare i risultati sperati: "La linea della crescita non è mai dritta, non si diventa adulti dall'oggi al domani, ma sono tranquillo vedendo come lavorano i ragazzi".

Il bivio del Toro: Abate corregge il tiro e punta tutto sui novanta minuti

Con il rientro fondamentale di Rolando Mandragora in cabina di regia (che possa restituire geometrie, leadership e mentalità alla formazione granata), il tecnico campano pretende un salto di qualità mentale nella sfida ai partenopei. Nonostante il Torino si troverà di fronte ad un Napoli frammentato e in crisi, la squadra di Allegri resta pur sempre una squadra capace di poter far male grazie soprattutto agli assoli de singoli, Hojlund e De Bruyne su tutti. Perciò Abate si aspetta una prova spavalda da parte dei suoi in uno stadio infuocato per riprendere subito la marcia in classifica e poter ambire a qualcosa in più dei soliti 40/45 punti.