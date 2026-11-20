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CORSI DI RECUPERO PER ILKHAN

Dopo la scorsa ottima stagione, lo spazio in campo per Emirhan Ilkhan è calato ma le sue qualità invece non sono mancate. Il regista turco ha visto aumentare molto la concorrenza in mediana nel Torino rispetto alla passata annata e con Abate è sceso drasticamente il suo minutaggio. Il centrocampista classe 2004 rimane però uno dei giocatori più apprezzati dai tifosi del Torino e nella seconda metà di campionato il suo coinvolgimento potrebbe aumentare anche se c'è sempre il tema contratto che rimane di forte attualità in questo periodo.

Emirhan Ilkhan in numeri

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La stagione di Ilkhan è facilmente riassumibile in numeri: per lui si contano fin qui appena 153 minuti di gioco in Serie A, spalmati su sette presenze raccolte nelle prime undici giornate. Risultato zero sia alla voce dei gol che in quella degli assist mentre in Coppa Italia non ha giocato nemmeno un minuto quest'anno. Il centrocampista turco va inoltre ancora alla ricerca della sua prima partita da titolare in questo campionato visto che fino ad ora Abate lo ha sfruttato solamente a gara in corso.