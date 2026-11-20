Quali sono le partite che affronteranno le formazioni granata? La presentazione delle gare
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Dopo i turni a ranghi ridotti delle ultime settimane, torna finalmente a pieno regime il programma del settore giovanile granata. Domenica 22 novembre scenderanno in campo tutte e quattro le selezioni Under del Torino, pronte a vivere una giornata intensa tra sfide di vertice e impegni casalinghi da non fallire. Si va dal big match dell'Under 18 contro l'Inter alla delicata trasferta dell'Under 17 a Parma, fino al doppio incrocio casalingo contro la Carrarese per Under 16 e Under 15. Vediamo nel dettaglio quali sono gli appuntamenti, gli orari e i temi che attendono i torelli in questo fine settimana.
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