“Dentro e fuori dal gioco, osservandolo

e meravigliandosi”

Walt Whitman

“Ilusion” in spagnolo ha sovente un significato positivo, qualcosa di magico realizzato o che sta per realizzarsi sotto gli occhi da lasciare un senso piacevole di stupore. Dalle nostre parti, al contrario, l’illusione è qualcosa di negativo, di un velo di un nostro pregiudizio positivo venuto giù all’improvviso facendoci ritrovare davanti ad una realtà deflagrata. E’ la sensazione provata mentre scorrevano le immagini di Belgio Italia allo “Stadio Re Baldovino” di Bruxelles, dove gli azzurri reduci da due incontri con stimmate da imprevista resurrezione contro la Francia, talentuosa e narcisa, avevano fatto gridare alla tanto auspicata inversione di tendenza, rispetto alle tre eliminazioni consecutive dal mondiale. Un nuovo entusiasmo scaturito dalla partita con i transalpini allo “Stade de France”, finito in parità, foriero del quasi 40% di share davanti alla tv nei due appuntamenti conclusivi del girone della “Nations League”. A dimostrazione che la gente non ha perso entusiasmo ed amore per la sua nazionale di calcio, nonostante da qualche anno ci sia in corso una surreale gara a cercare di dimostrare una sopraggiunta apatia verso di essa, sostituita dalle continue affermazioni planetarie di Jannik Sinner e oggi di Kimi Antonelli. Per lungo tempo, causa forte delusione, c’è stato il desiderio di mettere l’amore per l’Italia del calcio sotto il tappeto, come fosse una polvere sopraggiunta in sovrappiù e per questo particolarmente fastidiosa. Ma l’amore per la maglia azzurra non potrà mai essere polvere, ed era bastato un confronto ad armi parti con i detestati cugini per riaccendere fantasie pedatorie da troppo tempo sopite. “E’ sempre sull’anima che bisogna giocare, si tratti del Papa, di Stalin o di un bomber. Qualcuno chissà dove capirà”, scrive Giovanni Arpino nel suo “Azzurro Tenebra”, pregevole racconto della deludente spedizione azzurra ai mondiali tedeschi del 1974, un altro momento in cui gli italiani, a causa del tracollo di un appuntamento mondiale iniziato con ben altre aspirazioni(illusioni), si erano rifugiati nei successi della “Valanga Azzurra” e di Gustav Thoni, a Lampedusa e a Roma ribattezzato Gustavo, perché quando si tratta di un successo tricolore ad elidere una vocale proprio non ci si può stare. L’odio per l’estate cantato da Bruno Martino, in una delle nostre canzoni più iconiche, aveva fatto desiderare a tutta la penisola il ritorno malinconico all’inverno: freddo, però vincente. Non sappiamo perdere nel calcio, ma soprattutto non sappiamo attendere, troppo è l’amore che ci lega a questo sport. E poi ci sono quelle quattro stelle iridate apposte sulla maglia, a ricordare in modo imperituro quante volte noi si sia stati in cima al mondo. I “Millenial”, la “Generazione X”, e tutti quelli che volete nominare del futuro che arrivato con le tre eliminazioni dalla fase finale mondiale del calcio, non hanno nessuna idea di quale sostanza sia fatta la gioia di invadere le strade e le piazze delle nostre città per la vittoria della competizione planetaria più seguita e attesa. Si finisce, per un momento, di essere martiri del tempo, e all’orizzonte non c’è più il funesto ma la carezza di una felicità complessa e semplice nel raccontare quanto la vita possa essere un’occasione irripetibile.

Niente di tutto ciò che abbiamo o che i nostri avi ci hanno lasciato, può regalare quel senso di leggerezza infinità di una affermazione della nostra nazionale di calcio. E’ energia vitale mista ad esistenzialismo letterario con picchi di poesia inarrivabili per qualsiasi altra cosa. Non è facile il compito di un Commissario Tecnico, perché il dolore della sconfitta quando arriva è indimenticabile, sanguina senza sosta come la ferita di un iperglicemico che non vuole cicatrizzarsi. Il tessuto del cuore e dell’anima fatica a chiudersi e quindi diviene quasi impossibile dimenticare il taglio. Mancini è tornato a sedersi sulla panca dell’Italia, sapendo di aver voluto affacciarsi in una vertigine da dove, stavolta, si può ritornare solo da vincitori. Può essere gloria o può essere anticipo di una pensione anticipata poco onorevole. La batosta con il Belgio, specie in una terra di nostri emigranti storicamente maltrattati(ci sono storie di minatori che fanno piangere occhi, anima e cuore), deve aver fatto suonare più di qualche campanello d’allarme al tecnico di Jesi, perché sostanzialmente ha detto che se per caso mancano alcuni di quei giocatori che stanno facendo sperare alla rinascita, ecco ritornare di nuovo nell’incubo della Macedonia del Nord o della Bosnia.

Al “Re Baldovino” ad un certo punto eravamo tornati immobili nelle nostre paure, troppo arrendevoli di fronte ad un fato di nuovo avverso dopo averci fatto intravedere i colori dell’arcobaleno. Nella mente si era ripresentata la voglia del bene rifugio: “meglio parlare di Sinner e Antonelli, và”. Tenendo per il Toro sono abituato a questi momenti, quelli da dove nasce un tormento così inestinguibile da farti desiderare di essere in un altrove dove non c’è più gioia, né dolore. Ma è semplicemente un momento, in fondo ha ragione Fedor Dostoevskij quando scrive che “noi possiamo amare sol col tormento e solo per mezzo del tormento”. Urbano Cairo, per esempio, è una bolla di dolore tale, che a volte pare dare eco della parole dell’Inferno di Dante Alighieri: “per me si và nella città dolente, per me si va nell’eterno dolore, per me si va tra la perduta gente”. In realtà, dopo lo stordimento, l’amore ritorna più forte di prima come speranza infrangibile ad ogni intemperie e ad ogni inganno. Quindi aspettiamo, come Mancini aspetta notizie di qualche piede fatato in procinto di sbocciare all’orizzonte. Si parla molto di Mario Tambaro, un classe 2012, trequartista del settore giovanile del Napoli, che potrebbe essere il fuoriclasse che da tanto tempo stiamo attendendo. In effetti, nel vederlo in alcune skills, si ha l’impressione di trovarsi di fronte ad un miracolo del calcio, uno di quelli che a sedici anni potrebbe benissimo esordire in Serie A e far così ripartire la storia interrottasi a Francesco Totti. Barcellona e Arsenal hanno gli hanno già messo gli occhi sopra, e Aurelio De Laurentiis sta provando in tutti i modi a blindarlo prima che sia troppo tardi. C’è anche il sedicenne della Fiorentina Federico Croci, che ha già esordito tra i professionisti, a promettere qualità e futuro di riscossa azzurra.

Il nostro Ct osserva aspetta, è conscio che ogni speranza, nel calcio e non solo, deve necessariamente correre sulle gambe di qualcuno. L’obiettivo è quello di trasformare l’illusione in “ilusion”, di farci tornare davanti alla tv, dalle Alpi a Lampedusa, a renderci orgogliosi per quello che per noi italiani non è solo uno sport, ma un imperscrutabile idea di felicità. Dobbiamo aspettare e imparare a fidarci, anche chi non era, e continua a non essere d’accordo, con il ritorno di Mancini alla guida dell’Italia. Dobbiamo imparare che dopo le scelte, anche le più dibattute e controverse, occorre trovare un senso di unità in ragione del nostro benessere generale. Dobbiamo imparare a deporre le armi. Il Roberto Mancini che ha dato una possibilità di lavorare nello staff azzurro, e quindi di tornare nel mondo del calcio, a Michele Padovano, dopo le sue disavventure giudiziarie e il carcere vissuto a innocente, può anche redimere se stesso dall’indecorosa fuga in Arabia Saudita dopo la sconfitta contro la Macedonia del Nord. Si dice che il bene fatto torni indietro come un boomerang benefico, e noi a volte siamo troppo severi verso chi sbaglia. Animo, quindi, che quei 4 gol presi dal Belgio forse sono semplicemente un episodio di inciampo della scalata verso la rinascita. Dobbiamo credere, perché il calcio è parte importante della nostra storia emotiva nazionale e cenacolo dei nostri ricordi condivisi. “Il gioco della palla è glorioso”, scrive Walt Whitman, uno dei più grandi poeti di ogni tempo, in relazione al baseball. Di Whitman vorrei ricordare una cosa da lui scritta sempre sul baseball, ma adattandola per il calcio: “vedo grandi cose nel calcio. E’ il nostro gioco, il gioco italiano. Riparerà le nostre perdite e sarà una benedizione per noi”. I believe.