C'è tanta carne sul fuoco in casa Torino: nelle ultime settimane la società granata ha mosso passi importanti per la questione legata allo stadio. Il progetto è stato presentato all'Amministrazione comunale, c'è la volontà di riqualificare tutte le infrastrutture collegati e in questo corposo processo rientra anche il nuovo impianto Robaldo, dedicato alle attività delle giovanili.

A parlarne è proprio Urbano Cairo, presidente del club, con alcune dichiarazioni riportate da Tuttosport: "“Il nostro calcio ha sicuramente bisogno di avere spazi più accoglienti, fare gli stadi è certamente un tema prioritario“. In questo momento in tutta la penisola si stanno presentando i progetti per i nuovi impianti: Bologna, Venezia, Milano sono solo alcune delle città coinvolte in questo profondo rinnovamento generale. Ma non c'è solo la questione dell'Olimpico Grande Torino e anche su questo il numero uno della società è stato chiaro: "Serve un miglior sviluppo del calcio, anche il tema dei vivai è importantissimo. Lo è per tutti, ma a maggior ragione lo è per una squadra come il Toro: investire nei vivai, nei giovani è fondamentale. Dobbiamo ancora inaugurare i quattro campi e poi cambieremo anche il nome del centro sportivo”.