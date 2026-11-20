"Toro, scatto e riscatto: 'Anch’io voglio di più'. Abate: 'Contro il Lecce è stata una lezione. A Napoli saremo spavaldi, sbarazzini, gagliardi. Allegri? Un grande, ma all’inizio non mi vedeva'". L'edizione odierna di Tuttosport apre le pagine dedicate al mondo granata con le parole cariche d'ambizione del tecnico alla vigilia della trasferta al Maradona, in una sfida che lo vedrà incrociare per la prima volta da allenatore il suo ex mister al Milan Massimiliano Allegri (che nel 2010, in un Milan-Real Madrid di Champions League, ebbe l'intuizione decisiva di trasformarlo da ala a terzino). Il quotidiano analizza il confronto a distanza con la dirigenza e gli ultimi nodi di formazione prima della partenza verso la Campania: "Condividendo il principio di miglioramento costante chiesto da Cairo ma rispondendo con i distinguo alle critiche del ds Petrachi, Abate scioglierà oggi nella rifinitura i dubbi su Vlasic e Belghali. Il trequartista croato e l'esterno algerino hanno smaltito i rispettivi fastidi muscolari e articolari rimediati in nazionale, ma al massimo dovrebbero partire dalla panchina al pari dei recuperati Fortini (indietro di condizione dopo la pubalgia) e Pellegri, pronto a rivedere il campo a quasi un anno dalla rottura del crociato. Sulla sponda azzurra, intanto, dopo il grave infortunio alla vertebra di Meret, toccherà all'ex Vanja Milinkovic-Savic difendere i pali del Napoli".

Nella pagina successiva, ampio spazio viene dedicato ai progetti infrastrutturali del club tra stadio Olimpico Grande Torino e centro sportivo del vivaio: "Lo stadio potrà essere più grande: 'E cambieremo nome al Robaldo'. Tra le proposte del Torino al Comune si ipotizza anche un aumento della capienza (attualmente intorno ai 28 mila posti) unito alla creazione di aree commerciali e all'ammodernamento dell'impianto, in attesa della dichiarazione di pubblica utilità della Giunta e della gara prevista tra il 2027 e il 2028. Cairo ha inoltre annunciato che, una volta inaugurati i quattro campi del Robaldo, il centro sportivo delle giovanili riceverà una nuova denominazione più legata alla storia granata o a uno sponsor". Infine, due curiosità fuori dal campo che coinvolgono i giocatori attuali e i miti della storia del Toro: "Alle ATP Finals di Torino, Fortini, Cacciamani, Siviero e Cömert hanno consegnato una maglia granata numero 26 autografata a Frances Tiafoe. A Como, invece, il cantautore e grande tifoso granata Vinicio Capossela ha posato con una sciarpa del Torino insieme a Javier Zanetti prima del suo spettacolo".

Maggiori dettagli nell'edizione odierna di Tuttosport.